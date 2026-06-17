Trump kończy szczyt G7 i zabiera głos o Iranie. Dziękuje Chinom i Rosji

- Chcę podziękować przewodniczącemu Chin Xi. Byłem z nim i zachował neutralność, całkowitą neutralność, i doceniam to. I chcę podziękować Władimirowi Putinowi, był bardzo neutralny. Mogli nam znacznie utrudnić sytuację i chcę to powiedzieć - oświadczył Trump podczas konferencji prasowej kończącej szczyt G7 w Evian-les-Bains we Francji.

Trump wspominał, że odbył z Xi długą rozmowę na temat Iranu, prosząc go, by Pekin nie sprzedawał naramiennych zestawów przeciwlotniczych Iranowi.

- Powiedziałem, że byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście nie dawali ani nie sprzedawali Iranowi żadnego z tych sprzętów, i wiecie co, w przeważającej mierze tego nie zrobił, więc po prostu chcę im podziękować, bo sprawili, że było o wiele lepiej - powiedział Trump.

Prezydent USA wspominał, że w ostatnich dniach odbył z Putinem „dobrą rozmowę”, a z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - „bardzo, bardzo dobrą rozmowę”.

- On (Putin) traci wielu ludzi, wielu żołnierzy. Obaj tracą dużo, Rosja traci więcej, ponieważ to oni są stroną ofensywną, a kiedy jesteś na ofensywie na wojnie, tracisz więcej - zauważył. - Myślę, że obaj chcą coś zrobić, ale po prostu nie wiedzą, jak to zrobić - ocenił.

Oskar Górzyński (PAP)