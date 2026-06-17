Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) po raz czwarty z rzędu nie zmienił poziomu stóp procentowych, utrzymując je w przedziale 3,5–3,75 proc. Środowa decyzja była pierwszym rozstrzygnięciem Rezerwy Federalnej pod przewodnictwem nowego szefa Fed, Kevina Warsha.
W komunikacie po wydaniu decyzji komitet stwierdził, że gospodarka rozwija się w solidnym tempie „pomimo podwyższonej niepewności, która wynika po części z konfliktu na Bliskim Wschodzie”, a sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, lecz wskazano na wysoką inflację, najwyższą od trzech lat.
„Inflacja pozostaje wysoka w stosunku do celu Komitetu na poziomie 2%, co częściowo odzwierciedla szoki podażowe, które doprowadziły do wzrostu cen w niektórych sektorach, w tym w sektorze energetycznym. Komitet zapewni stabilność cen” - napisano. (PAP)
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Źródło: PAP
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oprac. Łukasz Dobrzyński
Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania.
Tematy: USAstopy procentoweFED
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