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Fed nie zmienia stóp procentowych. Pierwsza decyzja pod wodzą Kevina Warsha

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 20:35
FOMC Fed dolar Warsh inflacja stopy procentowe
Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie/Forsal.pl
Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) po raz czwarty z rzędu nie zmienił poziomu stóp procentowych, utrzymując je w przedziale 3,5–3,75 proc. Środowa decyzja była pierwszym rozstrzygnięciem Rezerwy Federalnej pod przewodnictwem nowego szefa Fed, Kevina Warsha.

W komunikacie po wydaniu decyzji komitet stwierdził, że gospodarka rozwija się w solidnym tempie „pomimo podwyższonej niepewności, która wynika po części z konfliktu na Bliskim Wschodzie”, a sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, lecz wskazano na wysoką inflację, najwyższą od trzech lat.

„Inflacja pozostaje wysoka w stosunku do celu Komitetu na poziomie 2%, co częściowo odzwierciedla szoki podażowe, które doprowadziły do wzrostu cen w niektórych sektorach, w tym w sektorze energetycznym. Komitet zapewni stabilność cen” - napisano. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: USAstopy procentoweFED
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