W komunikacie po wydaniu decyzji komitet stwierdził, że gospodarka rozwija się w solidnym tempie „pomimo podwyższonej niepewności, która wynika po części z konfliktu na Bliskim Wschodzie”, a sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, lecz wskazano na wysoką inflację, najwyższą od trzech lat.

„Inflacja pozostaje wysoka w stosunku do celu Komitetu na poziomie 2%, co częściowo odzwierciedla szoki podażowe, które doprowadziły do wzrostu cen w niektórych sektorach, w tym w sektorze energetycznym. Komitet zapewni stabilność cen” - napisano. (PAP)