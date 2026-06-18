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Będzie przegląd wojsk i baz USA w Europie. "Niektóre kraje NATO obleją ten sprawdzian"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:56
Będzie przegląd wojsk i baz USA w Europie. "Niektóre kraje NATO obleją ten sprawdzian"
Będzie przegląd wojsk i baz USA w Europie. "Niektóre kraje NATO obleją ten sprawdzian"/PAP/EPA
Przyszłość części amerykańskich sił w Europie może stanąć pod znakiem zapytania. Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił przegląd wojsk USA i baz na kontynencie, ostrzegając, że nie wszystkie kraje NATO przejdą ten sprawdzian pomyślnie.

Przegląd wojsk i baz USA w Europie

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w czwartek przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie, który potrwa do sześciu miesięcy. Niektóre kraje Sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco - ocenił.

Odpowiedzialność Europy za obronę konwencjonalną

- Europa może i musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną, zgodnie z obietnicą złożoną na szczycie (NATO) w Hadze, a przy okazji zapewnić Europie bezpieczeństwo obronne przyszłym pokoleniom. Wiemy, że nasi sojusznicy są w stanie to zrobić, i nadszedł na to czas - powiedział Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli.

Składki członkowskie USA będą zależały od relizacji zobowiązań innych członków NATO

Zaznaczył przy tym, że niektóre kraje Sojuszu nie wskazały jeszcze wiarygodnej ścieżki, zgodnie z którą zamierzają wypełnić swoje zobowiązania ze szczytu w Hadze w 2025 roku.

- W przyszłości nasze coroczne składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje ich celów w zakresie wydatków na obronę. Tam, gdzie inni sojusznicy nie będą wydawać pieniędzy w trybie pilnym, nasze składki spadną. NATO będzie działać w obie strony - oświadczył szef Pentagonu.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: USANATOPentagonPete Hegseth
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