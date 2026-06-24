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Firmowe floty przechodzą rewolucję. Elektryki wypierają auta spalinowe?

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:07
Firmowe floty przechodzą rewolucję. Elektryki wypierają auta spalinowe?
Firmowe floty przechodzą rewolucję. Elektryki wypierają auta spalinowe?/Shutterstock
Polskie firmy coraz wyraźniej skręcają w stronę elektromobilności. Samochody elektryczne są już obecne w ponad jednej trzeciej przedsiębiorstw, a kolejne przygotowują się do ich wdrożenia. Za tym trendem stoją nie tylko względy ekologiczne, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny oraz obawy związane z niestabilnymi cenami paliw i sytuacją geopolityczną.

Elektryki zyskują na znaczeniu

„Wyniki naszego badania pokazują, że przedsiębiorcy podejmują decyzje pragmatycznie. Liczy się nie tylko cena zakupu auta, ale całkowity koszt użytkowania, dostępność serwisu, czas przestoju po awarii i przewidywalność wydatków w całym cyklu życia pojazdu. Coraz większe znaczenie ma również ryzyko paliwowe. W warunkach niestabilnej sytuacji geopolitycznej firmy szukają rozwiązań, które pozwolą lepiej kontrolować koszty transportu i ograniczyć wpływ zewnętrznych wahań cen na działalność biznesową” – zauważył Robert Dudziński z Grupy EFL.

Co trzecia firma już jeździ na prąd

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że samochody elektryczne coraz częściej trafiają do firmowych flot. Obecnie dysponuje nimi 37 proc. przedsiębiorstw, a kolejnych 27 proc. planuje wdrożenie. Z kolei 29 proc. przedsiębiorców, którzy elektrykami nie dysponują, przyznaje, że rosnące i niestabilne ceny paliw skłaniają do rozważenia zainwestowania w te pojazdy.

Połowa badanych firm zadeklarowała, że zamierza w ciągu najbliższych miesięcy utrzymać liczbę samochodów w swoich flotach na dotychczasowym poziomie. 36 proc. planuje ich zwiększenie, a redukcję przewiduje 6 proc. Jednocześnie 38 proc. przedsiębiorstw przewiduje wymianę części samochodów na nowe. Dotyczy to głównie większych organizacji zatrudniających co najmniej 250 osób, spośród których odnowienie floty planuje 53 proc. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw odsetek ten wynosi 28 proc.

To już nie moda

Jak wskazano w raporcie, firmy rozważają wykorzystanie elektryków tam, gdzie łatwo przewidzieć trasy, sposób użytkowania i możliwość ładowania. Dlatego elektromobilność ma większy potencjał w przypadku aut osobowych eksploatowanych w ruchu miejskim i lokalnych przejazdach.

Największa bariera w przejściu na pojazdy BEV

Autorzy raportu zauważyli, że największą barierą upowszechnienia się we flotach pojazdów BEV (zasilanych wyłącznie energią z baterii) pozostaje zbyt mały zasięg - wskazało tak 36 proc. badanych. 34 proc. firm obawia się zbyt długiego czasu ładowania, a 32 proc. wysokiej ceny zakupu lub finansowania. Ograniczenie stanowi też dostęp do infrastruktury ładowania: 14 proc. firm ma już własne ładowarki i planuje je rozwijać, 18 proc. planuje taką inwestycję w ciągu roku, ale 29 proc. w ogóle jej nie rozważa.

„Jeśli firma dysponuje przewidywalnymi trasami, możliwością ładowania pojazdów i dobrze rozumie całkowity koszt użytkowania, samochód elektryczny może być sposobem na zwiększenie stabilności kosztów transportu. Elektromobilność ma największy sens wtedy, gdy jest policzona, a nie tylko zadeklarowana” – zaznaczył Dudziński.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 310 osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w przedsiębiorstwach korzystających z samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Respondentami były osoby odpowiedzialne za decyzje dotyczące zakupu, leasingu, wynajmu lub finansowania pojazdów firmowych.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: firmamotoryzacjasamochody elektryczneflota samochodowa
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