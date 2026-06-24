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Rosyjska flota cieni wymyka się sankcjom? Nowe ustalenia ze Szwecji

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:44
Rosyjska flota cieni wymyka się sankcjom? Nowe ustalenia ze Szwecji
Rosyjska flota cieni wymyka się sankcjom? Nowe ustalenia ze Szwecji/Shutterstock
Choć władze Szwecji zajęły wiosną na Bałtyku pięć podejrzanych statków, to od początku roku wzdłuż szwedzkiego wybrzeża przepłynęło 262 objętych sankcjami jednostek rosyjskiej floty cieni – podał w środę szwedzki nadawca publiczny SVT, powołując się na analizę ekspertów.

Szwedzkie wojsko ostrzega przed rosyjską flotą

– Jesteśmy przygotowani na eskalację konfliktu – zapewniła pytana o reakcję szefowa operacji sił zbrojnych Szwecji wiceadmirał Ewa Skoog Haslum, była dowódczyni marynarki wojennej.

Jednocześnie szwedzkie wojsko ostrzega przed zwiększoną obecnością rosyjskiej marynarki wojennej na Bałtyku, gotowej interweniować w celu wsparcia floty cieni. – Uważam jednak, że podjęcie jakichkolwiek działań tego typu byłoby nierozważne ze strony Rosji – dodała Skoog Haslum

262 statki pod różnymi banderami

Według fińskiego ośrodka naukowego CREA w grupie 262 statków, które przepłynęły od 1 stycznia do 31 maja, dominują świeżo zarejestrowane bandery afrykańskie, z czego najbardziej popularne są dwa kraje: Sierra Leone i Kamerun. Ma to związek z niskimi kosztami oraz ograniczonym nadzorem administracji morskiej tych państw.

Jak zauważono, 70 proc. statków zmieniło właścicieli co najmniej raz od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Wśród spółek zarządzających flotą wyróżniają się podmioty zarejestrowane na Seszelach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Hongkongu.

Najwięksi odbiorcy rosyjskiej ropy

Największym odbiorcą tegorocznego transportu rosyjskiej ropy przez Bałtyk były Indie, a jedna trzecia surowca trafiła do nieznanego klienta. Ośrodek CREA podkreśla, że indyjskie rafinerie wytwarzają olej napędowy oraz paliwo lotnicze, które następnie mogą być sprzedawane jako nierosyjskie. W styczniu tego roku UE wprowadziła wymóg, aby importerzy byli w stanie udowodnić pochodzenie ropy.

Średni wiek floty cieni

Problemem jest wykorzystywanie wyeksploatowanych tankowców. Średni wiek analizowanych statków wynosi ponad 19 lat, najstarszy pływał od 33 lat. Fińscy eksperci zwracają uwagę, że po 15 latach tankowce zazwyczaj uważane są za stare, a firmy paliwowe unikają dzierżawy statków mających więcej niż 15-20 lat ze względów bezpieczeństwa.

Szwedzi zatrzymują statki pod fałszywą banderą

SVT przypomina, że władze Szwecji wiosną dokonały zatrzymania pięciu statków, których kapitanów podejrzewano o posługiwanie się fałszywą banderą lub których załogi mogły złamać prawo w inny sposób. Rząd w Sztokholmie w połowie czerwca wysłał list do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas z apelem o włączenie się innych państw UE w ściganie rosyjskiej floty cieni poprzez abordaże. Zwrócono uwagę, że stanowcza postawa szwedzkiej straży przybrzeżnej oraz policji jest stosunkowo odosobniona.

Media przypominają, że zajęcie statków wiąże się z kosztami operacji, wymagających użycia np. śmigłowca, problemami prawnymi i praktycznymi, np. co zrobić z międzynarodowymi załogami, wśród których są obywatele Rosji czy Chin.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Bałtykflota cienia
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