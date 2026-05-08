Polacy chcą polexitu? Najnowszy sondaż daje jasną odpowiedź

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:37
Polacy chcą polexitu? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości/ShutterStock
Choć antyunijna retoryka coraz częściej przebija się do politycznego mainstreamu, Polacy pozostają eurorealistami bardziej niż eurosceptykami. Gdyby dziś odbyło się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, za polexitem opowiedziałoby się jedynie 15 proc. badanych – wynika z sondażu Opinia24 dla „Gazety Wyborczej”. To sygnał, że mimo sporów z Brukselą poparcie dla obecności Polski we Wspólnocie pozostaje stabilne.

Większość Polaków za pozostaniem w UE

Z sondażu pracowni Opinia24, którego wyniki publikuje piątkowa „Gazeta Wyborcza", wynika, że gdyby w niedzielę odbyło się referendum, za pozostaniem w UE głosowałoby 53 proc. badanych. Wyjść z Unii chciałoby tylko 15 proc.

„Tylko 15 proc. – bo w sondażach innych pracowni liczba przeciwników naszego członkostwa w UE przekraczała 20 proc. W grudniu ubiegłego roku badania w kilku krajach przeprowadził francuski magazyn »Le Grand Continent«. W Polsce za wyjściem z Unii opowiedziało się 25 proc. ankietowanych. Gorzej było tylko we Francji, gdzie poparcie dla opuszczenia Wspólnoty wynosiło 27 proc. Unijna średnia była o 8 pkt proc. niższa" - podkreśla gazeta.

Wysoka deklarowana frekfencja w referendum

Według sondażu, w referendum udział wzięłoby 77 proc. badanych. „GW" przypomina, że w referendum akcesyjnym frekwencja wynosiła 58,9 proc. Za przystąpieniem do UE było 77,5 proc. głosujących, przeciw – 22,5 proc.

Największe korzyści członkostwa w UE

Na pytanie, co jest największą korzyścią członkostwa Polski w UE, 23 proc. badanych przez Opinia24 odpowiedziało, że bezpieczeństwo militarne. Finansowe wsparcie rozwoju naszego kraju wybrało 18 proc., swobodę podróżowania po Europie najbardziej ceni sobie 16 proc., rosnący dobrobyt w całej UE – 15 proc., a możliwości rozwoju dla polskich firm – 13 proc.

Dwa filary bezpieczeństwa

Gazeta zaznacza, że z sondażu wynika jednak, iż Polacy chcą, by bezpieczeństwo państwa opierać na dwóch filarach – europejskim i transatlantyckim. Aż 41 proc. badanych uważa, że zabezpiecza nas członkostwo zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. W gwarancje bezpieczeństwa wyłącznie Sojuszu Północnoatlantyckiego wierzy 25 proc. badanych, a jedynie ze strony UE – tylko 8 proc.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
