Rekordowe poczucie stabilności finansowej w Polsce. Najnowszy sondaż CBOS

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:26
Coraz częściej można odnieść wrażenie, że finansowa codzienność Polaków zmienia się szybciej, niż sugerują statystyki o inflacji czy kosztach życia. Najnowsze badanie CBOS pokazuje bowiem, że grupa respondentów, która deklaruje swobodę finansową jest najwyższa w historii badań CBOS.

39 proc. Polaków żyje bez stresu o pieniądze

Odsetek respondentów deklarujących swobodę finansową, którym starcza na wiele bez specjalnego oszczędzenia lub też mogą sobie pozwolić na pewien luksus wynosi 39 proc. i jest najwyższy w historii badań CBOS - wynika z opublikowanych w poniedziałek wyników.

Jednocześnie 34 proc. badanych deklaruje pełen spokój o swoją finansową przyszłość, więcej niż rok wcześniej. To nie są tylko sucha liczba, ale sygnał, że rośnie grupa osób, które po opłaceniu bieżących wydatków mogą pozwolić sobie na coś więcej niż tylko podstawowe potrzeby, bez ciągłego oglądania się na budżet.

Blisko połowa badanych żyje na średnim poziomie

Według badania, blisko połowa respondentów (49 proc.) ocenia, że żyje na średnim poziomie – wystarcza im na bieżące potrzeby, ale muszą oszczędzać na większe zakupy. Z kolei 32 proc. twierdzi, że żyje dobrze i stać ich na wiele bez szczególnego oszczędzania, a 7 proc. deklaruje możliwość pozwolenia sobie na pewien luksus.

Jedynie 11 proc. badanych określa swój poziom życia jako skromny, a 1 proc. jako bardzo biedny.

Poprawa subiektywnej oceny

CBOS wskazuje, że po pogorszeniu ocen w latach pandemii i wysokiej inflacji, od 2024 r. widoczna jest poprawa subiektywnej oceny sytuacji materialnej. Tegoroczny wynik jest wyższy niż przed pandemią i przewyższa ubiegłoroczny, który również był rekordowy.

Jak Polacy widzą swoją przyszłość?

Badanie pokazuje także umiarkowaną poprawę nastrojów dotyczących przyszłości finansowej. Obawę przed biedą deklaruje 23 proc. respondentów, wobec 24 proc. rok wcześniej, natomiast odsetek całkowicie spokojnych o swoje finanse wzrósł do 34 proc. z 30 proc.

Jednocześnie 40 proc. ankietowanych nie obawia się biedy, ale liczy się z możliwością pogorszenia sytuacji materialnej.

Najlepiej i najsłabiej sytuowane grupy osób

Najlepiej swoją sytuację oceniają osoby młode, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast. Pozytywne oceny częściej deklarują także gospodarstwa trzy- i czteroosobowe, uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści.

Relatywnie słabsze nastroje dotyczą osób starszych, emerytów, rencistów, rolników oraz jednoosobowych gospodarstw domowych, zwłaszcza tworzonych przez osoby po 55. roku życia.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 marca 2026 roku na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 20,2 proc. – CATI i 15,4 proc. – CAWI).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
