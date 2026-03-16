Dobry rok dla poznańskiego Volkswagena

Wynik 236 tys. wytworzonych samochodów jest o 13 proc. niższy od rekordowego 2024 r. Powstało wówczas ok. 275 tys. pojazdów. Prezeska Volkswagen Poznań Stefanie Hegels zapowiedziała, że w 2026 roku spółka zamierza kontynuować inwestycje rozwojowe, w tym rozbudowę zakładu we Wrześni.

„W porównaniu do wyników produkcyjnych z wcześniejszych lat osiągnęliśmy solidny rezultat w wymagającym otoczeniu branży motoryzacyjnej” – powiedziała Hegels, cytowana w komunikacie prasowym.

Volkswagen Caddy

W 2025 roku najwięcej wyprodukowanych samochodów stanowił model Caddy. Łącznie powstało niemal 103 tys. tych pojazdów, z zakładu w Poznaniu trafiają one na rynki całego świata.

„Co istotne, Caddy cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów w Polsce. W 2025 roku dostarczono 3 463 egzemplarze Caddy, co przełożyło się na wzrost sprzedaży o 12 procent względem 2024 r. oraz aż o 77 proc. w porównaniu do 2022 r.” – podała spółka.

Segment pojazdów dostawczych

Zakład we Wrześni wyprodukował w 2025 roku blisko 101 tys. samochodów dostawczych. Główną część wolumenu stanowił model Crafter. W minionym roku powstało blisko 70 tys. tych pojazdów. Ponad 31 tysięcy egzemplarzy przypadło na bliźniaczy model MAN TGE.

Trwa kolejny etap rozwoju tamtejszej fabryki. We Wrześni powstają obecnie dwie nowe hale o łącznej powierzchni blisko 60 tys. m kw. Inwestycja ta umożliwi produkcję najnowszej generacji w pełni elektrycznego modelu Crafter.

Tania energia OZE

W 2025 roku zakończył się kolejny etap budowy przyzakładowej farmy fotowoltaicznej, jednej z największych tego typu instalacji w tej części Europy. Obejmuje ona ponad 31 tysięcy paneli o łącznej mocy 18,3 MW i w ujęciu rocznym pokrywa około 25 proc. zapotrzebowania fabryki na energię elektryczną. W słoneczne dni pozwala osiągnąć pełną samowystarczalność zakładu.

Spółka poinformowała, że we Wrześni powstaną instalacje dachowe i parkingowe o łącznej mocy 14 MW oraz turbiny wiatrowe. Planowane są także magazyny energii, które umożliwią efektywne gromadzenie nadwyżek produkowanej energii i dalsze zwiększanie niezależności energetycznej fabryki.

Rekordowy rok dla Odlewni Volkswagen Poznań

Rok 2025 był rekordowy dla Odlewni Volkswagen Poznań. Przy łącznej produkcji blisko 4,8 mln komponentów zakład osiągnął najwyższy wolumen produkcji w swojej historii, notując tym samym wzrost o około 9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyprodukowano ponad 2,1 mln głowic cylindrowych, w tym około 336 tys. głowic cylindrów do pojazdów hybrydowych, 1,3 mln obudów przekładni kierowniczych oraz prawie 1 mln obudów przekładni do silników elektrycznych. Dodatkowo w 2025 roku wyprodukowano blisko 300 tys. nośników osi przedniej.

Volkswagen Poznań pozostaje największym pracodawcą w Wielkopolsce oraz liderem produkcji samochodów dostawczych w Polsce. Spółka zatrudnia ponad 9 tysięcy osób w zakładach w Poznaniu i we Wrześni.

Volkswagen Poznań jest jedną ze spółek koncernu Volkswagen działających w kraju. Łącznie, licząc wszystkie spółki koncernu w Polsce – produkcyjne, finansowe i sprzedażowe – Grupa Volkswagen zatrudnia w kraju ponad 21 tys. osób i, jak podkreśliła spółka, należy do grona największych płatników podatku CIT.