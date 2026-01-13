Podwyżka emerytur od 1 lipca 2026 roku

Zgodnie z najnowszymi założeniami zawartymi w projekcie raportu emerytalnego, osoby pobierające świadczenia w Niemczech mogą spodziewać się znaczącego wzrostu wypłat w połowie 2026 roku. Prognozowana waloryzacja ma wynieść około 3,7 procent, co stanowi kontynuację trendu wzrostowego z roku poprzedniego, kiedy to świadczenia podniesiono o 3,74 procent. Choć wiążące rozstrzygnięcie ze strony rządu federalnego zapadnie dopiero wiosną po przeanalizowaniu ostatecznych danych o dynamice wynagrodzeń, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wstępne prognozy rzadko ulegają istotnym modyfikacjom. Wdrożenie tych zmian oznaczałoby, że portfele około 21 milionów świadczeniobiorców zasilą dodatkowe środki w wysokości 3,70 euro na każde 100 euro dotychczasowej emerytury brutto. Taki scenariusz jest szczególnie optymistyczny w kontekście siły nabywczej pieniądza, ponieważ przewidywany wzrost świadczeń ma ponownie prześcignąć wskaźnik inflacji.

Świadczenia wzrosną o około 3,7 procent

Analizując konkretne kwoty, jakie wpłyną na konta emerytów, można dostrzec wymierne korzyści wynikające z planowanej reformy. Przykładowo osoba otrzymująca obecnie świadczenie w wysokości 500 euro brutto zyska dodatkowe 18,50 euro, co przełoży się na nową stawkę 518,50 euro. Przy średnich emeryturach rzędu 1 500 euro miesięczny przyrost wyniesie 55,50 euro, dając łącznie 1 555,50 euro, natomiast osoby pobierające najwyższe świadczenia na poziomie 3 000 euro otrzymają o 111 euro więcej. Należy jednak pamiętać, że są to wartości przed opodatkowaniem i odliczeniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pielęgnacyjne. Kluczowym mechanizmem napędzającym te zmiany jest utrzymanie minimalnego poziomu zabezpieczenia emerytalnego na poziomie 48 procent przeciętnego wynagrodzenia, co nierozerwalnie łączy los emerytów z sytuacją na rynku pracy i tempem wzrostu płac osób aktywnych zawodowo.

Nowa wartość punktu emerytalnego i perspektywy historyczne

Reforma bezpośrednio wpłynie również na przelicznik stosowany w systemie ubezpieczeń społecznych, czyli wartość tak zwanego punktu emerytalnego. Jeśli prognozy o 3,7-procentowym wzroście zostaną zrealizowane, cena jednego punktu, przyznawanego za rok pracy przy średnich zarobkach, wzrośnie z obecnych 40,79 euro do poziomu 42,30 euro. Patrząc na dane historyczne, niemiecki system emerytalny wykazuje dużą stabilność i skuteczność w ochronie przed wzrostem cen towarów i usług. W ostatniej dekadzie świadczenia w zachodniej części kraju wzrosły o 40 procent, wyraźnie wyprzedzając 29-procentową inflację. Jeszcze bardziej spektakularne zmiany zaszły w landach wschodnich, gdzie w ciągu ostatnich 25 lat emerytury podskoczyły o 90 procent, co pozwoliło na niemal całkowite wyrównanie standardu życia emerytów w zjednoczonych Niemczech i potwierdziło trend systematycznego podnoszenia realnej wartości wypłacanych świadczeń.