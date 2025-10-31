Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna.

Dyżurujący lekarz w placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzieli porady:

w warunkach ambulatoryjnych,

telefonicznie,

w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Pielęgniarka udzieli świadczeń medycznych:

w warunkach ambulatoryjnych,

w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Kiedy się zgłosić?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent skorzysta w razie:

nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia,

istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,

zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej,

infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką,

bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,

bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,

biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

W których godzinach są otwarte placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

od 18:00 do 8:00 następnego dnia (od poniedziałku do piątku),

przez całą dobę (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).

Jak skorzystać z pomocy medycznej w weekend i w święta?

Wystarczy, że pacjent zgłosi się do dowolnej, najbliższej miejsca zamieszkania lub pobytu, placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

O tym warto pamiętać

Nie trzeba rezerwować wizyty,

Nie trzeba skierowania,

Pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Co przysługuje pacjentowi w NiŚOZ?

Porada lekarska,

Zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki,

Zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne,

E-recepty na potrzebne leki.

Czego pacjent nie uzyska?

Wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

Recepty na stale leki w związku z chorobą przewlekłą,

Zaświadczenia o stanie zdrowia.

Gdzie znajduje się najbliższa placówka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Adresy placówek, w których pacjent uzyska pomoc medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, można znaleźć w serwisie NFZ i Ministerstwa Zdrowia: pacjent.gov.pl.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.

Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki. W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.

Pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany, albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego.

Adresy i dane kontaktowe do SOR i izb przyjęć są dostępne w serwisie NFZ i MZ: pacjent.gov.pl.

Ratownictwo medyczne – 112 lub 999

W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.

Pierwsza pomoc w aplikacji mobilnej mojeIKP

Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie musiał udzielić pierwszej pomocy. Jak to zrobić? W aplikacji mobilnej mojeIKP można znaleźć praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje jak prawidłowo wykonać czynności ratujące życie.

Aplikacja jest bezpłatna. Wystarczy pobrać ją na telefon komórkowy. Co istotne, aby uruchomić pierwszą pomoc, nie trzeba logować się do aplikacji.

Bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590

Przez 24 godziny na dobę – również w czasie świąt – do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pod bezpłatnym i całodobowym numerem telefonu 800 190 590 każdy uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej podczas świąt i weekendów.

Konsultanci podpowiedzą m.in., gdzie jest najbliższy szpital oraz punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.