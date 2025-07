Zbyt niska temperatura klimatyzacji

Według dr Frejowskiej-Renieckiej nie jest dobrym rozwiązaniem ustawianie klimatyzacji na niską temperaturę, szczególnie w upalne dni, kiedy na zewnątrz jest ponad 30 stopni. Podkreśliła, że optymalna różnica temperatury między wnętrzem a otoczeniem to 6–8 stopni Celsjusza. Zbyt duży kontrast termiczny może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, szczególnie ze strony układu oddechowego.

Zdrowotne pułapki klimatyzacji

Zwróciła uwagę, że klimatyzacja wysusza powietrze, co może prowadzić do zaostrzenia alergii, zespołu suchego oka czy podrażnienia błon śluzowych. Dodatkowo źle konserwowana instalacja może rozprzestrzeniać pleśnie, grzyby i roztocza, co dla osób uczulonych oznacza ryzyko nasilenia objawów chorób przewlekłych, w tym astmy.

„Latem trafiają do nas często młodzi pacjenci z zapaleniami płuc, których źródłem są klimatyzowane pomieszczenia i pojazdy. Szczególnie niebezpieczna jest legionella – bakteria rozwijająca się w zaniedbanych systemach chłodzenia” – ostrzegała pulmonolożka.

Dodała, że zakażenia tym patogenem mogą wymagać hospitalizacji, nawet u młodych i dotąd zdrowych osób.

Zaapelowała, aby oprócz rozsądnego ustawiania temperatury regularnie serwisować urządzenia klimatyzacyjne i rozważyć inne metody chłodzenia, jak zasłanianie okien, wietrzenie czy ograniczanie ekspozycji na słońce.

„Zbyt intensywne chłodzenie może prowadzić do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, które w upalne lato są niestety coraz częstsze” – podsumowała.