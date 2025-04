Ulgi i zwolnienia podatkowe w rocznym rozliczeniu

Dokonując rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych podatnicy mają możliwość skorzystania z szeregu ulg i zwolnień podatkowych. Część z nich jest stosowana przez szerokie grono podatników, a z pozostałych korzysta ich niewielu. Do tych szeroko stosowanych należy ulga rehabilitacyjna, której zakres przedmiotowy nie zawsze jest oczywisty i często pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na bardzo różnorodne cele. W ramach tej ulgi można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem wskazano w art. 26 ust. 7a. Znalazły się wśród nich m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Jednak co to dokładnie oznacza? Czy do wydatków tych można zaliczyć np. koszt zamontowania w mieszkaniu czy domu klimatyzacji? Okazuje się, że w niektórych przypadkach, tak.

Odliczenie wydatków na montaż klimatyzacji

Takiej sprawy dotyczy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2025 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.166.2025.1.AK). Podatniczka, która złożyła wniosek o jej wydanie, wskazała, że dom, który posiada jest bardzo nasłoneczniony, a sypialnia syna będącego osobą niepełnosprawną (i posiadającego stosowne orzeczenie) jest położona na ostatniej kondygnacji budynku, gdzie latem upały są nie do zniesienia i temperatura przekracza 27-28°C. To dlatego w 2024 r. podatniczka kupiła i zamontowała w domu klimatyzację, która w znacznym stopniu ułatwia czynności życiowe syna i pozwala na ograniczenie przegrzania jego organizmu. Zdaniem podatniczki, zakup i montaż klimatyzacji, które zostały zrealizowane w okresie trwania niepełnosprawności syna, stanowią wydatki na wyposażenie domu i dostosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych. Jak wskazał Dyrektor KIS w wydanej interpretacji, adaptacja to przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, natomiast wyposażenie to urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś. Adaptacją mieszkania lub budynku mieszkalnego jest zatem przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania oraz budynku mieszkalnego to przydanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Innymi słowy, adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Przepisy nie określają szczegółowo jakiego rodzaju wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ani też nie zawierają żadnego wyłączenia konkretnego rodzaju wydatków. Jedynym warunkiem zastosowania odliczenia jest to, by adaptacja (wyposażenie) mieszkania/budynku mieszkalnego odpowiadała potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Skoro więc wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji stanowią wyposażenie domu i dostosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych, można dokonać ich odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.