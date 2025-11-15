W najnowszej analizie uwzględniono 96 badań w tym zakresie, które przeprowadzono w 21 krajach. Wykazały one, że w latach 2000-2020 odsetek dzieci i nastolatków z nadciśnieniem zwiększył się z 3,4 proc. u chłopców i 3 proc. u dziewcząt do odpowiednio 6,5 proc. i 5,8 proc. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost.

Reklama

Wzrost nadciśnienia u dzieci i nastolatków

Ustalenia te są niepokojące, gdyż nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wielu chorób, w tym głównie schorzeń sercowo-naczyniowych. Wzrost ciśnienia krwi już u dzieci i nastolatków może skutkować większym ryzykiem zawału serca i udaru w okresie dorosłości.

– Dobra wiadomość jest taka, że nadciśnienie jest czynnikiem ryzyka, który można skorygować – zaznacza jedna z autorek badania dr Peige Song z Uniwersytetu Medycznego Zhejiang w Hangzhou w Chinach.

Wczesne wykrycie i zmiany w stylu życia jako kluczowe metody leczenia

Zdaniem specjalistki warunkiem jest wczesne wykrycie nadciśnienie i rozpoczęcie odpowiedniej terapii, w tym przede wszystkim zmiany stylu życia. Chodzi głównie o zwiększenie aktywności oraz zapewnienie odpowiedniej diety, w tym zmniejszenie spożycia soli oraz żywności ultraprzetworzonej. Jak zaznacza dr Song, u dzieci – podobnie jak u dorosłych – ważne jest też właściwe wysypianie się.

Autorzy badania zwracają uwagę, że ciśnienie trzeba zbadać kilkakrotnie, w różnych warunkach, by stwierdzić, że jest ono zbyt wysokie. Jeden pomiar nie wystarczy, szczególnie wtedy, gdy został wykonany w gabinecie lekarza. Podczas wizyty u lekarza ciśnienie krwi może się zwiększyć pod wpływem stresu.

Nadciśnienie a wiek

Nadciśnienie rzadko jest rozpoznawane w pierwszych latach życia dziecka. Jego częstość najbardziej wzrasta w okresie pokwitania, szczególnie u chłopców. Według opublikowanych w 2024 r. „Wytycznych Ekspertów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego” w Polsce u nastolatków w wieku 18 lat nadciśnienie dotyczy 9 proc, populacji, a wśród chłopców jest to nawet 16 proc. Odpowiada to częstości tego schorzenia u młodych dorosłych.

Zbigniew Wojtasiński (PAP)