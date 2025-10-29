Dla Polski i całej Europy to niepokojąca wiadomość. Oresznik jest wyjątkowo trudny do przechwycenia, a jego zasięg pozwala trafić niemal wszystkie strategiczne cele w regionie. Technologia MIRV umożliwia jednemu pociskowi przenoszenie kilku niezależnych głowic, które mogą być wycelowane w różne punkty jednocześnie.

Groźne pociski jadą na Białoruś. Rosja wyceluje je w europejskie stolice

Decyzja o rozmieszczeniu tej broni nie jest przypadkowa. Prezydent Władimir Putin w sierpniu 2025 roku wskazał konkretne lokalizacje w Białorusi, podkreślając strategiczne znaczenie Oresznika dla bezpieczeństwa Rosji i jej sojusznika. Z kolei Łukaszenka powtarza, że broń ta jest „odpowiedzią na eskalację ze strony Zachodu”, choć eksperci podkreślają, że w praktyce Białoruś stała się jedynie narzędziem w rękach Moskwy.

Rozlokowanie tej broni jest kolejnym elementem strategicznej gry Kremla. Podczas wrześniowych ćwiczeń nuklearnych Rosji i Białorusi symulowano użycie podobnych systemów, co pokazuje, że Oresznik jest traktowany jako realne narzędzie odstraszania i polityki siły. Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie tej rakiety do służby na Białorusi może przyspieszyć wyścig zbrojeń hipersonicznych w Europie i zmusić NATO do rewizji własnych strategii obronnych. Nie jest tajemnicą, żepociski te będą wycelowane w strategiczne obiekty wojskowe UE, ale również w stolice krajów.

Hipersoniczna prędkość i głowice MIRV. Dlaczego Oresznik jest groźny?

Pierwsze jego użycie odnotowano w listopadzie 2024 roku podczas ataku na ukraińskie zakłady Piwdenmasz, a w czerwcu 2025 roku pocisk wszedł do masowej produkcji. Już dziś jest jasne, że europejskie systemy obronne, w tym Patriot, mają bardzo ograniczoną skuteczność wobec tej broni.

Technologia hipersoniczna łączy prędkość balistyczną z manewrowaniem w atmosferze, co znacząco utrudnia przechwycenie i unieszkodliwienie takich pocisków. W praktyce Europa nie dysponuje dziś skutecznymi systemami obrony przeciwko Oresznikowi. Popularne systemy Patriot wykazują niską skuteczność, a zaawansowane rozwiązania zdolne do przeciwstawienia się temu zagrożeniu posiadają w głównej mierze Stany Zjednoczone.

Jak działa Oresznik? Jego zasięg może dosięgnąć Berlin i Paryż

Oresznik, nowy hipersoniczny pocisk balistyczny średniego zasięgu (IRBM), to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii zbliżonej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Wyposażony w silnik na paliwo stałe, jest mobilny i wystrzeliwany z platform naziemnych, co zapewnia wysoką manewrowość i utrudnia jego wykrycie.

Rakieta rozwija prędkość powyżej Mach 10 (około 12300 km/h), a według niektórych raportów osiąga nawet Mach 11, stając się jednym z najszybszych pocisków w arsenale Rosji. Zasięg Oresznika wynosi około 4000 km. Pocisk wyposażono w głowicę MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), który może przenosić do sześciu niezależnie kierowanych ładunków, zarówno konwencjonalnych, jak i nuklearnych.