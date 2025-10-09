Rosjanie nie mają powodów do radości. Gdzie nie zaatakują, tam natykają się na broń wprost z Polski. Polskie czołgi, artyleria, drony, a nawet karabinki sieją spustoszenie, a widziano je w najgorętszych miejscach wojennych zmagań. Jednym z filarów ukraińskiej artylerii ciężkiej stały się armatohaubice Krab.

Polska broń postrachem Rosjan. Walczy na pierwszej linii frontu

W mediach społecznościowych opublikowane zostało nagranie pokazujące wykorzystanie polskiej broni na froncie w Ukrainie. Materiał wideo został opublikowany na oficjalnym profilu 26. Brygady Artylerii w serwisie X. Z opisu dowiadujemy się, że ukraińscy żołnierze korzystają z polskiej armtohaubicy Krab w rejonie Donbasu.

To nie pierwszy dowód potwierdzający wykorzystanie Krabów na najtrudniejszych odcinkach frontu. Wcześniej były widziane m.in. pod Bachmutem i Awdijiwką, a także podczas działań ofensywnych w rejonie obwodu kurskiego. Właśnie tam, gdzie intensywność walk jest największa, polska konstrukcja pokazuje swoje możliwości.

Polska bestia ze Stalowej Woli. Czym jest armatohaubica Krab?

Armatohaubica AHS Krab uchodzi za jedną z najważniejszych wizytówek Huty Stalowa Wola S.A. i całego polskiego przemysłu obronnego. To nowoczesny system artyleryjski, który z powodzeniem dorównuje zachodnim konstrukcjom tej klasy. Krab wykorzystuje działo kalibru 155 mm — standard w artylerii państw NATO — co zapewnia pełną kompatybilność z amunicją sojuszniczą.

Podstawowe pociski stosowane w Krabach pozwalają razić cele oddalone o około 30 kilometrów. Wersje z gazogeneratorem zwiększają zasięg do około 40 kilometrów, a testy nowoczesnej amunicji Vulcano dowiodły, że zasięg może sięgać nawet 70 kilometrów. System charakteryzuje się także wysoką szybkostrzelnością — w trybie standardowym oddaje dwa strzały na minutę, a w trybie intensywnym do sześciu.

Napędzany silnikiem o mocy 1000 koni mechanicznych Krab jest pojazdem gąsienicowym o dużej mobilności. Dzięki systemowi kierowania ogniem Topaz, opracowanemu przez polską firmę WB Electronics, armatohaubica umożliwia szybkie namierzanie i skuteczny ostrzał celów.

Według relacji ukraińskich żołnierzyKrab bardzo dobrze radzi sobie w trudnym terenie, a na utwardzonych drogach potrafi osiągnąć prędkość nawet 70 km/h. Wśród jego największych zalet wymieniają także celność, niezawodność i łatwość obsługi w warunkach bojowych.