Co oferuje Mini Paczka od InPost?

Usługa Mini Paczka jest dostępna wyłącznie poprzez aplikację mobilną InPost Mobile. Sam proces nadawania jest szybki i co najważniejsze nie wymaga osobistej wizyty w tradycyjnej placówce pocztowej, co stanowi znaczną oszczędność czasu dla użytkowników. Jest to istotne udogodnienie, biorąc pod uwagę, że alternatywne metody wysyłki są często droższe i bardziej czasochłonne.

Mini Paczka pozwala na wysyłkę przedmiotów o maksymalnych wymiarach 4 x 23 x 40 cm i wadze do 3 kg, co w praktyce pozwala na dostępność nadawania szerokiego zakresu przedmiotów. Opcja ta może okazać się wyjątkowo korzystna nie tylko dla osób, które chcą szybko wysłać list lub kartkę na specjalną okazję, ale także dla zapominalskich - w paczce rozmiaru xs można przykładowo wysłać znajomemu kabel od ładowarki, kosmetyk, grę komputerową lub okulary, które zostawił u nas w domu.

Konkurencja dla Poczty Polskiej?

Nadanie małej przesyłki przez Paczkomat InPost eliminuje konieczność oczekiwania w długich kolejkach, charakterystycznych dla placówek pocztowych. Przesyłki te są dostarczane szybko, zazwyczaj już na drugi dzień. Paczkomaty, będące jednocześnie punktami nadania i odbioru, stoją praktycznie na każdym rogu i otwarte są 24 godziny na dobę. Dzięki temu pilna potrzeba przekazania małego przedmiotu lub listu może okazać się szybsza od osobistego spotkania z drugą osobą, lub wizyty na poczcie.

Mini Paczka jest również atrakcyjna pod względem cenowym. Koszt nadania małej przesyłki przez Paczkomat wynosi 11,99 zł, to taniej niż wysyłka kurierska. Za nadanie listu priorytetowego do 2 kg na poczcie należy aktualnie zapłacić 8 zł, czyli niespełna 4 zł mniej. Czas realizacji wysyłki w tym przypadku to jeden dzień roboczy, pod warunkiem że list zostanie nadany do godziny 15:00. Jednak dla wielu osób aspekt cenowy może okazać się mało znaczący, biorąc pod uwagę dostępność usługi.