Paczkomaty w całej Europie

W całej Hiszpanii, na koniec 2024 roku, działało ponad 2 tysiące urządzeń Paczkomat i blisko 10 tysięcy punktów PUDO.

"Naszym celem jest stały rozwój Grupy InPost w Europie, dlatego skupiamy się na rozszerzaniu naszej sieci logistycznej. W zeszłym roku zainstalowaliśmy ponad 11 500 nowych maszyn Paczkomat. Tym samym zwiększyliśmy liczbę urządzeń o rekordowe 32% rok do roku. Umocniliśmy naszą pozycję lidera w Polsce, jesteśmy numerem jeden pod względem liczby maszyn we Francji i Wielkiej Brytanii, a na rynkach europejskich, na których jesteśmy obecni, jesteśmy już trzecim największym dostawcą e-commerce B2C" - powiedział CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Ekspansja firmy w Hiszpanii

"Pierwszy Paczkomat na Ibizie to ważny krok w naszej ekspansji w Hiszpanii, rozpoczynający fazę wzrostu na wyspie. Dostarczamy wygodne i zrównoważone rozwiązania logistyczne, które są dostosowane do potrzeb zarówno mieszkańców, jak i turystów. Nasza hybrydowa sieć punktów umożliwia efektywne, komfortowe oraz bezpieczne odbieranie i wysyłanie przesyłek - w tym międzynarodowych. Z końcem 2024 roku na Ibizie mieszkało 161 000 osób, które od teraz mają dostęp do sieci InPost - lidera w dostawach out-of-home. Do urządzenia w La Lavandería Can, w Sant Josep de sa Talaia wkrótce dołączą nowe lokalizacje, aby kontynuować ekspansję na Balearach i w całej Hiszpanii" - dodał CEO InPost w Hiszpanii i Portugalii Marc Vicente.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)