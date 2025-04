Kiedy nie musisz płacić abonamentu RTV? Poczta Polska mówi wprost

Emeryci, którzy miesięcznie otrzymują do 4090,86 zł są zwolnieni z opłaty abonamentu RTV, w tym celu muszą zgłosić się do placówki pocztowej - przekazała Poczta Polska. Zwolnienie dotyczy też m.in. osób po 75 roku życia, bezrobotnych i z niepełnosprawnościami. Jak i kiedy zgłosić się na pocztę, by nie płacić abonamentu RTV?