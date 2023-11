InPost powiększył sieć swoich urządzeń Paczkomat w Europie o kolejne 2000 lokalizacji. W Wielkiej Brytanii dostępnych jest już 6000 maszyn, a we Francji 4000, podała spółka. Łącznie Grupa InPost działa w 9 krajach Europy, dysponując ponad 60 000 punktów odbioru OOH - zarówno siecią punktów PUDO, jak i urządzeniami Paczkomat.

InPost oferuje dostawy do urządzeń Paczkomat na terenie całej Wielkiej Brytanii, a w Londynie, Birmingham i Manchesterze mieszkańcy mają średnio siedem minut spacerem do najbliższej maszyny. We Francji InPost działa pod marką Mondial Relay i oferuje już 12000 punktów PUDO oraz 4000 urządzeń Paczkomat. Natomiast w Hiszpanii klienci mogą korzystać z sieci 6000 punktów PUDO i maszyn Paczkomat, podano.

"Zapotrzebowanie na nowoczesne usługi logistyczne w Europie rośnie bardzo dynamicznie, dlatego na naszych kluczowych rynkach wolumenowo rośniemy znacznie szybciej niż one same. W każdym kraju rozwijamy sieć urządzeń Paczkomat®, zwiększamy wolumeny obsłużonych przesyłek, przychody i rentowność - także w Polsce w trzecim kwartale tego roku zanotowaliśmy kolejny rekord wolumenów. We Francji mieliśmy o 10% więcej przesyłek rok do roku, a w Wielkiej Brytanii dostarczyliśmy 13,4 mln paczek, osiągając przychody w wysokości 125,2 mln zł - czyli o 138,9% więcej r/r. Wielka Brytania wypracowała swój pierwszy w historii rentowny kwartał pod względem skorygowanego zysku EBITDA. Widzimy zwiększające się udziały w rynku międzynarodowym, a naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji na kluczowych rynkach" - powiedział założyciel i prezes Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost dostarczył w 2022 roku 745 mln paczek w całej Europie, podano także.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)