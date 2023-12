Grupa InPost zawarła wieloletnie partnerstwo z klubem piłkarskim Premier League Newcastle United, jednocześnie stając się jego oficjalnym globalnym partnerem w zakresie dostaw, podała spółka.

W Wielkiej Brytanii InPost oferuje dostawy do 6000 urządzeń Paczkomat i blisko 1200 punków PUDO. Jest także udziałowcem Menzies Distribution Group Limited - firmy logistycznej działającej na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii.

"Nasza współpraca z Newcastle United pozwoli umocnić pozycję InPost w Wielkiej Brytanii. Oferujemy najlepsze rozwiązania w zakresie dostaw przesyłek, a sport jest naszym strategicznym filarem komunikacji w całej Europie. Jesteśmy dumni, że do grona kluczowych partnerów InPost dołączyła drużyna piłkarska, z którą dzielimy podobne wartości i przekonania. A co najważniejsze, dzieje się to w tak istotnym dla InPost momencie - intensywnej ekspansji na rynku Wielkiej Brytanii. Zarówno InPost, jak i Newcastle stawiają sobie za cel osiąganie najlepszych wyników - więc nasze partnerstwo jest zupełnie naturalne. A międzynarodowy zasięg i popularność klubu przyniosą nowe możliwości rozwoju dla Grupy InPost" - powiedział założyciel i prezes Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"InPost i Newcastle United łączy wspólne podejście do innowacji i dążenie do doskonałości, także w dostawach przesyłek. Stadion St. James' Park jest w sercu miasta i w sercach fanów - co dostrzegł InPost. Dlatego urządzenie Paczkomat na terenie stadionu zapewni zarówno kibicom, jak i wszystkim mieszkańcom wygodną opcję korzystania z usług InPost" - dodał dyrektor handlowy Newcastle United Peter Silverstone.

InPost oferuje dostawy do urządzeń Paczkomat na terenie całej Wielkiej Brytanii, a w Londynie, Birmingham i Manchesterze mieszkańcy mają średnio siedem minut spacerem do najbliższej maszyny InPost. Partnerstwo z Newcastle United daje firmie możliwość szybkiego rozwoju w północno-wschodnim rejonie kraju, a tym samym opcję zwiększenia bazy klientów do ponad dwóch milionów, podkreślono w materiale.

InPost zwraca uwagę, że to kolejne partnerstwo sportowe Grupy, która w 2023 roku została Oficjalnym Partnerem Tour de France, Strategicznym Sponsorem Polskiego Kolarstwa i Oficjalnym Sponsorem Freeride World Tour, a w 2022 roku oficjalnym sponsorem Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)