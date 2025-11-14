Inicjatywa Innovate Poland

Jak podkreślał minister finansów Andrzej Domański, Innovate Poland to wzorowany na modelu francuskim mechanizm mobilizacji prywatnego kapitału do inwestycji w młode, innowacyjne spółki. Celem jest przełamanie bariery finansowania, która przez lata ograniczała polskich przedsiębiorców - wyjaśnił.

Nie każdą innowację można finansować kredytem

- Potrzebujemy więcej innowacyjnych spółek, które w przyszłości będą mogły debiutować na giełdzie.(...) Wyzwaniem dla nich nie jest brak pomysłów i kreatywności, tylko bardzo często brak dostępu do finansowania. Nie każdą innowację da się sfinansować kredytem bankowym, dlatego wiele młodych firm szuka kapitału za granicą - mówił Domański.

Jak podkreślał, aby rozwój polskiej gospodarki przeszedł na wyższy poziom, potrzebne są miliardy prywatnego kapitału z funduszy typu Private Equity i Venture Capital. Ograniczona dostępność do prywatnego kapitału to wolniejszy wzrost sektora innowacji, silny rynek kapitałowy bezpośrednio napędza rozwój innowacji i technologii - stwierdził minister.

Inwestycje mogą wynieść nawet 10 mld zł

Inwestycje w ramach programu Innovate Poland mogą wynieść łącznie od 8 do 10 mld zł - przekazał w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że dzięki programowi powstaną instrumenty i fundusze, które przyspieszą rozwój firm i rozbudują kompetencje technologiczne polskiej gospodarki.

- Tworzymy platformę, która łączy i wzmacnia dotychczasowe inicjatywy inwestycyjne; 4 mld zł staną się impulsem do uruchomienia pierwszych projektów w ramach programu. Dzięki efektowi dźwigni i zaangażowaniu kolejnych inwestorów łączna wartość inwestycji sięgnie od 8 do 10 mld zł - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Podkreślił jednocześnie, że dzięki programowi powstaną instrumenty i fundusze, które przyspieszą rozwój firm, wesprą ekspansję zagraniczną i rozbudują kompetencje technologiczne polskiej gospodarki.

- Innovate Poland to nowy sposób myślenia o inwestycjach, o partnerstwie instytucji publicznych i finansowych, o kapitale, który współpracuje, zamiast tylko i wyłącznie konkurować. (...) To kapitał, który będzie pracować na wzrost i na przyszłość polskiej gospodarki - dodał.