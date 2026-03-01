Zwłaszcza w przypadku spółek z o.o. prawidłowe rozliczenie importu ma kluczowe znaczenie dla księgowości i bezpieczeństwa podatkowego. Warto więc wiedzieć, kto za co odpowiada i jak wygląda cały proces w praktyce. Choć może wydawać się skomplikowane, zrozumienie ról poszczególnych uczestników tego procesu – importera i agencji celnej – jest kluczem do sprawnego i legalnego sprowadzenia towarów do Polski. Przejdźmy przez ten proces krok po kroku.

Importer, czyli kupujący na pierwszej linii frontu

Decyzja o sprowadzeniu towaru to dopiero początek. Zanim produkt trafi do Twojego magazynu, musisz zadbać o kilka kluczowych kwestii.

Numer EORI – absolutna podstawa Bez numeru EORI nie dokonasz odprawy celnej w UE. To identyfikator przedsiębiorcy w unijnych systemach celnych – można powiedzieć: paszport do świata importu. Legalność produktu w UE Nie każdy produkt można swobodnie wprowadzić do obrotu. Musisz upewnić się, że: spełnia wymagania techniczne i normy unijne, posiada wymagane oznaczenia i certyfikaty (np. CE, RoHS), nie podlega ograniczeniom lub dodatkowym pozwoleniom, jego import nie jest objęty restrykcjami. Odpowiedzialność za zgodność towaru z przepisami zawsze spoczywa na importerze. Warunki handlowe – czyli INCOTERMS Zanim zamówisz towar, dobrze sprawdź swojego dostawcę i dopilnuj warunków handlowych. Kluczowe znaczenie mają tzw. INCOTERMS. Warunki dostawy określają, kto ponosi koszty transportu, ubezpieczenia, cła i kiedy przechodzi ryzyko utraty towaru. To nie jest detal w umowie – to fundament kalkulacji kosztów importu. Czy transport organizujesz samodzielnie? Czy odpowiada za niego dostawca? Od tego zależą zarówno koszty, jak i obowiązki formalne. Dokumenty handlowe – bez nich odprawa nie ruszy Podstawą są: faktura handlowa, lista pakunkowa, dokumenty transportowe, ewentualne certyfikaty i świadectwa pochodzenia. Ich kompletność i poprawność mają bezpośredni wpływ na sprawność odprawy oraz późniejsze księgowanie. I właśnie w tym momencie pojawia się drugi kluczowy uczestnik procesu.

Agencja celna – Twój przewodnik po procedurach

Agencja celna działa jak nawigator. Gdy powierzysz jej odprawę, to ona przygotowuje zgłoszenie celne i komunikuje się z urzędami celnymi. W Twoim imieniu oblicza należności celne i VAT, doradza w sprawie klasyfikacji taryfowej, a nawet reprezentuje Cię podczas ewentualnej kontroli fizycznej towaru.

W praktyce dobra agencja:

pomaga prawidłowo sklasyfikować towar (kod taryfy celnej),

weryfikuje dokumentację,

informuje o brakach lub nieprawidłowościach,

reprezentuje importera przy ewentualnej kontroli,

doradza w zakresie dostępnych procedur uproszczonych.

Jeśli korzystasz z procedury uproszczonej (art. 33a), możliwe jest rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej bez fizycznej zapłaty podatku przy odprawie. Dla płynności finansowej firmy to ogromna różnica.

Po zakończonej odprawie otrzymujesz komplet dokumentów niezbędnych do księgowości, m.in.:

zgłoszenie celne,

dokument potwierdzający wywóz w przypadku reeksportu (np. IE599),

faktury handlowe,

potwierdzenia zapłaty należności celno-skarbowych.

Bez tych dokumentów prawidłowe rozliczenie importu w księgach rachunkowych jest niemożliwe.

Dlaczego poprawne rozliczenie importu jest tak ważne?

Wielu przedsiębiorców koncentruje się na cenie zakupu i kosztach transportu, pomijając aspekt podatkowy. Tymczasem błędne rozliczenie VAT z importu może skutkować:

koniecznością korekt deklaracji,

naliczeniem odsetek,

sankcjami podatkowymi,

kontrolą skarbową.

Dobrze zorganizowany proces importowy to:

zgodność z przepisami,

poprawne ujęcie w ewidencji VAT,

bezpieczeństwo podczas audytu,

spokój zarządu i księgowości.

Podsumowanie: co musisz wiedzieć jako importer?

Jeśli sprowadzasz towar spoza UE, musisz pamiętać, że odpowiadasz za zgodność dokumentów, kompletność rozliczeń i terminowe zgłoszenia. Agencja celna może przejąć większość formalności, ale to Ty – jako importer – ponosisz ostateczną odpowiedzialność wobec fiskusa.

Dlatego jeśli planujesz import z Chin, USA, Turcji czy innego kraju spoza Unii — zadbaj o:

rzetelną weryfikację dostawcy,

jasno określone warunki handlowe,

kompletną dokumentację,

współpracę z doświadczoną agencją celną,

księgowość, która zna specyfikę rozliczeń importowych.

Import może być realną przewagą konkurencyjną Twojej firmy – pod warunkiem, że jest dobrze przygotowany od strony formalnej i podatkowej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w księgowym rozliczeniu importu, warto skonsultować się ze specjalistami, którzy przeprowadzą Cię przez ten proces bezpiecznie i zgodnie z przepisami.