Nowe prawo – wielka zmiana na mapie sprzedaży alkoholu

Proponowane zmiany zostały zawarte w nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Najważniejszą zmianą jest całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, który miałby obowiązywać bez względu na porę dnia. Obecnie wiele z 7915 działających w Polsce stacji oferuje alkohol przez całą dobę, co – według Ministerstwa Zdrowia – sprzyja nieodpowiedzialnym zakupom i może zagrażać zdrowiu publicznemu.

Zakaz nie obejmie koncesji wydanych przed wejściem w życie ustawy. Będą one ważne maksymalnie przez 5 lat.

Uzdrowiska bez alkoholu

Projekt zakłada również zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na terenie zakładów leczniczych oraz w pomieszczeniach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, czyli m.in. w uzdrowiskach, sanatoriach czy przychodniach.

Jak podkreśla resort zdrowia, takie placówki powinny być miejscem promowania zdrowego stylu życia, a nie sprzedaży alkoholu, nawet jeśli wcześniej lokalne samorządy wydawały na to zgodę.

Koniec z dostawą alkoholu pod drzwi

Rewolucyjne zmiany dotyczą też handlu alkoholem w Internecie. Projekt zakazuje sprzedaży wysyłkowej alkoholu – będzie ona możliwa tylko z osobistym odbiorem w tzw. punkcie sprzedaży napojów alkoholowych, również u innego przedsiębiorcy.

Dodatkowo, sprzedawca w punkcie odbioru będzie zobowiązany do weryfikacji wieku i tożsamości kupującego. Jeśli klient nie okaże dokumentu, alkohol nie zostanie wydany.

Koniec promocji piwa i miniaturowych buteleczek

Nowelizacja zaostrza również przepisy dotyczące opakowań i promocji alkoholu:

napoje alkoholowe o objętości do 300 ml będą mogły być sprzedawane wyłącznie w opakowaniach szklanych lub metalowych,

zabroniona będzie jakakolwiek promocja napojów alkoholowych, w tym piwa – przez rabaty, gry z nagrodami, pakiety czy programy lojalnościowe,

kary za naruszenie przepisów wzrosną nawet do 750 tys. zł, a możliwe będzie także ograniczenie wolności.

Co więcej, zakazana będzie sprzedaż alkoholu etylowego w postaci innej niż płynna, np. w formie żelu, kryształków czy past.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z projektem:

większość przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.,

regulacje dotyczące sprzedaży online – od 1 stycznia 2027 r..

Dotychczasowe zezwolenia zachowają ważność przez okres, na który zostały wydane, ale nie dłużej niż do końca 2030 roku.



Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - nr z wykazu prac legislacyjnych UD147