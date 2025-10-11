Koniec z podwójnym kryterium

Do tej pory przedsiębiorcy mogli korzystać z indywidualnych stawek amortyzacyjnych tylko wtedy, gdy ich inwestycje znajdowały się w gminach spełniających dwa warunki – wysokie bezrobocie oraz niski wskaźnik zamożności. W praktyce było to skomplikowane i często oznaczało wykluczenie wielu firm z preferencji podatkowej.

Od 2026 roku pozostanie tylko jeden warunek – stopa bezrobocia w danym powiecie lub mieście musi wynosić co najmniej 120% średniej krajowej. To oznacza, że dostęp do ulgi będzie znacznie łatwiejszy i bardziej przejrzysty.

Więcej inwestycji, mniej biurokracji

Nowe przepisy mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w regionach, które borykają się z wysokim bezrobociem. Uproszczenie zasad amortyzacji ma wspierać rozwój lokalnej gospodarki, przyciągając inwestycje tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Eksperci podkreślają, że zniknięcie „testu zamożności gminy” to nie tylko ulga dla księgowych, ale też realne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy planują budowę nowych obiektów.

Kiedy nowe przepisy zaczną działać?

Znowelizowana ustawa będzie miała zastosowanie do budynków i budowli niemieszkalnych, dla których po 31 grudnia 2025 roku:

zapadnie decyzja o pozwoleniu na budowę,

minie termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy,

lub zostaną wprowadzone po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych.

To oznacza, że pierwsze firmy skorzystają z uproszczonej amortyzacji już na początku 2026 roku. Projekt ustawy został opublikowany 8 września 2025 roku, przyjęty przez Radę Ministrów 8 października 2025 i jest dostępny na stronie legislacja.gov.pl.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

W praktyce – więcej inwestycji, mniej formalności i większa elastyczność w planowaniu rozwoju firmy. MŚP nie będą już musiały analizować wskaźników zamożności swoich gmin, a jedynie sprawdzić poziom bezrobocia w regionie. Rząd liczy, że zmiana przełoży się na ożywienie gospodarcze w słabszych regionach i szybszy rozwój firm, które do tej pory napotykały bariery administracyjne.