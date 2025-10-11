Trzy kluczowe rozporządzenia opublikowane

Reklama

W tym tygodniu Ministerstwo finansów przypomniało że w Dzienniku Ustaw ukazały się aż trzy akty prawne, które precyzują nowe obowiązki podatników PIT. Są to:

rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1299),

rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1294),

rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1311).

Wszystkie te akty wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, dlatego już teraz warto się z nimi zapoznać, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłym roku.

Księgi podatkowe w formie elektronicznej – kogo obejmą nowe przepisy?

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji księgowej obejmie podatników PIT, którzy składają Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7M – czyli rozliczają VAT co miesiąc. To właśnie ta grupa przedsiębiorców jako pierwsza będzie zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów oraz ewidencję i wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych wyłącznie przy użyciu programów komputerowych.

Co ważne, pierwsze przekazanie elektronicznych ksiąg nastąpi w 2027 roku, po zakończeniu roku podatkowego 2026, razem z rocznym zeznaniem PIT.

Kolejni podatnicy – rok później

Od 2027 roku obowiązek prowadzenia i przekazywania ksiąg w wersji cyfrowej obejmie również podatników PIT, którzy składają JPK_V7K, czyli rozliczają VAT kwartalnie. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat cały system ewidencji księgowej przedsiębiorców rozliczających się z PIT ma zostać całkowicie przeniesiony do formy elektronicznej.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że cyfryzacja ma uprościć kontrolę rozliczeń, skrócić czas weryfikacji danych oraz zmniejszyć liczbę błędów. Dla przedsiębiorców to także szansa na większy porządek w dokumentacji – ale pod warunkiem, że już teraz zaczną przygotowywać się do pracy w nowych systemach.

Czas na przygotowania – co powinni zrobić przedsiębiorcy?

Eksperci przypominają, że do pełnego wejścia przepisów pozostało mniej niż trzy miesiące, a dostosowanie oprogramowania księgowego i procedur firmowych może zająć więcej czasu, niż się wydaje. Dlatego warto już dziś zapoznać się z treścią nowych rozporządzeń, które jasno wskazują, jakie dane i w jakiej formie będą musiały być przekazywane do urzędów skarbowych.

Znajomość szczegółów rozporządzeń może znacząco ułatwić przejście na nowy system i uniknięcie ewentualnych błędów przy rozliczeniach w 2026 roku. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w kolejnych miesiącach opublikuje również szczegółowe wytyczne i wzory elektronicznych plików księgowych, które będą obowiązywać od przyszłego roku.

Źródło: Komunikat MF "Publikacja rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki dotyczących ksiąg podatkowych" opubl. https://www.gov.pl/web/finanse/