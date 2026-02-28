Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w sobotę w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei może nie żyć. Zaznaczył też, że atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.

Netnajahu zaapelował także do Irańczyków, aby wylegli na ulice i - jak to określił - dokończyli robotę.

Izrael i USA rozpoczęły w sobotę atak na Iran. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu pokazano zdjęcie ciała przywódczy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Aliego Chameneia - przekazała w sobotę izraelska stacja telewizyjna Channel 12. Zwłoki przywódcy miały być wcześniej zabrane przez irańskie władze ze zburzonej rezydencji Chameneia w Teheranie.

Wcześniej media podały, że rezydencja Chameneia, została „całkowicie zniszczona” w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków na Teheran.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział, że uderzenie ma charakter wyprzedzający. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.