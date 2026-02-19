Dwucyfrowy wzrost w 2025 r.

Bank zaznaczył, że w samym czwartym kwartale zeszłego roku zysk netto Pekao wyniósł 1,824 mld zł, natomiast raportowany zysk netto za cały w 2025 rok wzrósł o 10 proc. rok do roku, do 7,015 mld zł.

Zgodnie z informacją na wynik przełożyły się rosnąca dynamika portfela kredytowego, mocny wynik prowizyjny oraz skuteczna akwizycja klientów, szczególnie w bankowości dla firm.

Firmy kluczem do wzrostu

„W skali całego minionego roku wolumen pożyczki gotówkowej zwiększył się aż o 13 proc. przy 1,9 mld zł nowej sprzedaży netto w samym IV kwartale 2025 r. (co oznacza wzrost rok do roku o 16 proc.). Wolumen finansowań firm z segmentów MID+MŚP także poszedł w górę o 13 proc. A w przypadku kredytów korporacyjnych ogółem wzrost przekroczył 11 proc.” - zauważył bank.

Wskazał, że w 2025 r. wolumen pożyczek gotówkowych wzrósł o 13 proc., a w czwartym kwartale nowa sprzedaż netto wyniosła 1,9 mld zł (wzrost o 16 proc. rdr). Finansowanie firm z segmentów MID i MŚP zwiększyło się o 13 proc., natomiast kredyty korporacyjne ogółem wzrosły o ponad 11 proc.

Bankowość detaliczna

Z kolei w bankowości detalicznej otwartych zostało blisko 500 tys. nowych rachunków, w tym 173 tys. dla młodych klientów do 26. roku życia. Bank dodał, że w strategii zapisał plan zwiększenia liczby młodych klientów do 1,4 miliona w 2027 roku z 1,1 miliona w 2024 roku.

„Rok 2025 był dla sektora okresem sprzyjających warunków makroekonomicznych, jednak poprawa naszych wyników była przede wszystkim efektem konsekwentnego wypełniania strategii i wzmacniania pozycji konkurencyjnej Banku Pekao. To rezultat zespołowej pracy m.in. w obszarze jakości relacji z klientami i sprawności procesów. (...) Wzrost jako jeden z trzech filarów naszej strategii pozostanie bardzo istotnym motywatorem naszych działań we wszystkich liniach biznesowych” – stwierdził, cytowany w komunikacie, prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

Bardzo dobra pozycja kapitałowa grupy

W informacji oceniono, że pozycja kapitałowa grupy pozostaje bardzo dobra. Na koniec 2025 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,4 proc., a Tier 1 – 15,0 proc., wyraźnie powyżej wymogów regulacyjnych. Koszty ryzyka (CoR) ukształtowały się na niskim poziomie 39 pb wobec celu 65–75 pb zakładanego na 2027 r.

W komunikacie przypomniano, że wiosną minionego roku Bank Pekao ogłosił strategię do 2027 roku. Wskaźnik rentowności z kapitału własnego (ROE) na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., wskaźnik określający stosunek kosztów operacyjnych do osiąganych dochodów (C/I) ma być poniżej 35 proc. a aktywnych klientów mobile ma być 4,4 mln. Na koniec 2025 te wskaźniki wynosiły odpowiednio 21,4 proc.; 34,5 proc. (ale 32,2 proc. z wyłączeniem składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny) oraz 3,72 mln w przypadku aktywnych użytkowników bankowości mobilnej.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce, posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU a 12,8 proc. ma PFR.