Od kilku lat w Polsce systematycznie ubywa aptek i punktów aptecznych. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec 2025 r. działało 11 tys. aptek ogólnodostępnych oraz 1,1 tys. punktów aptecznych. Oznacza to spadek odpowiednio o 1,8 proc. i 0,2 proc. w porównaniu z 2024 r. Jednocześnie GUS podkreślił, że mimo malejącej liczby placówek wzrosła wartość sprzedaży leków na receptę oraz liczba obsłużonych recept. Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych prowadziły 233 apteki oraz 6 punktów aptecznych. To nieco mniej niż rok wcześniej, kiedy taką działalność prowadziło odpowiednio 236 aptek i 8 punktów aptecznych.

Na jedną aptekę przypada już ponad 3 tys. mieszkańców

W skali kraju na jedną aptekę lub punkt apteczny przypadało średnio 3 089 mieszkańców, czyli o 40 więcej niż rok wcześniej. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie pomorskim (3 536 osób na placówkę), a najniższy w województwie lubelskim (2 691).

Spada liczba farmaceutów i techników farmaceutycznych

Na koniec 2025 r. w aptekach i punktach aptecznych pracowało łącznie 54,1 tys. osób, w tym 25,4 tys. farmaceutów i 28,7 tys. techników farmaceutycznych. W obu grupach zawodowych odnotowano spadek liczby pracujących. GUS zaznaczył jednak, że ze względu na zmianę metodologii dane dotyczące zatrudnienia mogą nie być w pełni porównywalne z rokiem poprzednim.

W 2025 r. dane o aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych oraz pracujących w nich farmaceutach i technikach farmaceutycznych według stanu w dniu 31 grudnia opracowano na podstawie źródeł administracyjnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia, wykorzystując informacje o liczbie zrealizowanych pozycji recept w miesiącu grudniu. Z uwagi na zmianę sposobu obliczeń dane mogą być nieporównywalne do 2024 r. - przekazano w komunikacie.

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