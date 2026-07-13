W Ministerstwie Infrastruktury opracowany został projekt ustawy, który ma uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. "Poprzez nowe przepisy dotyczące homologacji pojazdów chcemy uniemożliwić sprowadzanie do Polski i funkcjonowanie w naszym kraju urządzeń, które stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu" - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Resort Infrastruktury chce zmian w przepisach dotyczących hulajnóg i rowerów elektrycznych

W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą popularność korzystania w ruchu drogowym z jednośladów, które choć przypominają hulajnogi lub rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, gdyż nie spełniają wymaganych kryteriów technicznych. W przypadku hulajnóg elektrycznych jest to najczęściej możliwość rozwijania prędkości większej niż dopuszczalna, czyli 20 km/h.

W przypadku „rowerów elektrycznych” są to przekroczenie dopuszczalnej mocy silnika, prędkości konstrukcyjnej lub możliwość poruszania się bez pedałowania np. za pomocą manetki.

Jedną z kluczowych zmian, nad którą pracuje Ministerstwo Infrastruktury, będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, w tym przyznanie Dyrektorowi TDT szeregu narzędzi niezbędnych do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z rynku. Głównym celem takich regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, drogach dla rowerów i chodnikach.

Istotny jest także aspekt ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony podmiotów sprzedających pojazdy i części niezgodne z przepisami, takie jak np. motorowery sprzedawane jako rowery elektryczne.

- Każdego dnia w całej Polsce mamy do czynienia z kierującymi, którzy poruszają się pojazdami niespełniającymi norm prawnych. Stanowią oni śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Czas skończyć z tą patologią i uregulować wreszcie w Polsce rynek takich pojazdów - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

TDT będzie mógł wycofać niespełniające norm pojazdy

Dzięki nowelizowanym przepisom o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia oraz niektórych innych ustaw, TDT uzyska szereg narzędzi niezbędnych do ich kontroli, jeśli chodzi o obrót w Polsce. TDT będzie mógł wycofać niebezpieczne, niespełniające norm pojazdy udające rowery elektryczne lub hulajnogi z przekroczonymi parametrami technicznymi. Kontrolowane przez TDT będą pojazdy i części sprowadzane do Polski, ale też sprzedawane przez sklepy internetowe.

Ważne Podmiot gospodarczy, który będzie wprowadzał do obrotu hulajnogi elektryczne niespełniające warunków technicznych lub dające możliwość manipulowania mechanizmem napędowym zwiększając prędkość powyżej 20 km/h, będzie podlegał karze administracyjnej. Oznacza to, że nielegalne będzie też zdejmowanie blokad z hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych.

Straż Miejska będzie kontrolować prędkość i moc hulajnóg

Ponadto, dzięki nowym przepisom Straż Miejska otrzyma uprawnienia do kontroli prędkości i mocy hulajnóg.

W nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami znajdą się także rozwiązania, które uregulują kwestię parkowania hulajnóg elektrycznych i innych pojazdów współdzielonych.

- Wiemy, jakim problemem jest parkowanie tego typu sprzętu w przypadkowych miejscach, a raczej porzucanie go gdziekolwiek. Stwarza to realne zagrożenie dla osób z niepełnosprawnościami, głównie niewidomych lub słabowidzących, czy rodziców z wózkami dziecięcymi, ale też jest uciążliwe dla pozostałych pieszych. Dlatego wprowadzimy obowiązek parkowania hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Niewłaściwie zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właściciela - wyjaśnił minister Dariusz Klimczak.

Hulajnoga elektryczna dopiero od 13. roku życia

- Od 3 czerwca tego roku istnieje obowiązek używania kasków przez dzieci do 16. roku życia podczas jazdy rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego, a minimalny wiek, od którego można korzystać z hulajnóg elektrycznych to 13 lat - przypomniał wiceminister Stanisław Bukowiec.

Ministrowie poinformowali także o planowanych przez MI zmianach w systemie szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy. W niedalekiej przyszłości z egzaminu kierowców na kategorię B zniknie plac manewrowy, a egzaminy z zakresu wszystkich kategorii prawa jazdy będą nagrywane. Uproszczona zostanie też baza pytań na prawo jazdy, tak aby pytania były zrozumiałe i jasne.