Forsal logo

To nie tylko ryzyko dla zdrowia. Czy za kąpiel w fontannie można dostać mandat?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 11:37
fontanna
Czy za kąpiel w fontannie można dostać mandat?/Shutterstock
Nie każdy, kto kąpie się w miejskiej fontannie musi liczyć się z mandatem. Sanepid co roku przestrzega: woda w fontannach nie jest filtrowana, bytują w niej groźne dla zdrowia bakterie i pasożyty. Władze miejskie przypominają o zakazie kąpieli w fontannach, chętnych jednak nie brakuje. Kiedy kąpiel w fontannie zostanie potraktowana jako wykroczenie? Jak wysoki mandat za chłodzenie się w fontannie?

Czy istnieje przepis, który wprost zakazywałby kąpieli we wszystkich fontannach miejskich? O tym, czy wejście do fontanny jest wykroczeniem, informują przede wszystkim lokalne regulaminy.

Jednak sam regulamin parku, w którym znajduje się fontanna czy ten umieszczony bezpośrednio obok fontanny, choć nie może być sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, nie jest źródłem odpowiedzialności karnej. Kiedy więc wchodząc do fontanny i kąpiąc się w niej (lub pozwalając na to dzieciom) musimy liczyć się z mandatem, a kiedy nie?

Regulamin fontanny zabrania wchodzenia do wody - czy możliwy jest mandat?

Widok dzieci kąpiących się w miejskiej fontannie nie należy do rzadkości, w upalne dni to prosty sposób na ochłodę. Zwłaszcza tam, gdzie brakuje odkrytych basenów i innych miejsc rekreacji, w tym zacienionych placów zabaw, aktywność przenosi się do miejsc, które pozwalają odpocząć od wysokich temperatur.

Kąpiel w miejskiej fontannie może jednak skończyć się kilkusetzłotowym mandatem, choć nie zawsze tak wysoka kara zostanie nałożona.

Sam regulamin obiektu jako akt prawa miejscowego nie może zawierać typowego "taryfikatora mandatów". W przypadku miejskich fontann coś takiego nie istnieje, również w Kodeksie wykroczeń ani Kodeksie karnym nie ma odrębnego zapisu dotyczącego kar za kąpiel w fontannach, jednak istnieje szerszy zapis dotyczący kąpieli w miejscu zabronionym.

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

- stanowi art. 55 Kodeksu wykroczeń.

Mandat może być jednak wyższy, gdy zachowanie osób kąpiących się w fontannie zostanie uznane za zakłócanie porządku. Mowa o przeszkadzaniu innym osobom znajdującym się w parku czy w pobliżu fontanny, głośnym zachowaniu, braku reakcji na polecenia służb.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

- stanowi art. 51. Kodeksu wykroczeń. Jeśli taki czyn ma charakter chuligański, osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Rozbieranie się na czas kąpieli może również zostać potraktowane jako nieobyczajny wybryk:

Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany

- stanowi z kolei art. 140 Kodeksu wykroczeń.

Z reguły dzieci beztrosko chlapiące się w płytkiej wodzie miejskiej fontanny nie zakłócają porządku i trudno ich zachowanie określić mianem chuligańskich wybryków, dlatego większość rodziców, o ile już na miejscu pojawią się strażnicy miejscy, dostanie pouczenie, a nie mandat. Mogą również zostać poproszeni o to, by ich dzieci poszukały ochłody w miejscach do tego przeznaczonych, jak kąpieliska.

Wystająca doniczka, woda spływająca na balkon sąsiada. Kiedy możliwy mandat?
Wystająca doniczka, woda spływająca na balkon sąsiada. Kiedy możliwy mandat?

Dlaczego nie należy kąpać się w fontannach?

Woda w fontannie, nawet jeśli nie wygląda na brudną, w rzeczywistości może zawierać kilkadziesiąt różnych drobnoustrojów, w tym bakterie kałowe, E.coli, salmonelli, gronkowca, legionelli. Wchodzenie do fontanny, zwłaszcza w przypadku dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, może grozić grzybicą, zakażeniem paciorkowcowym, infekcją dróg oddechowych, zapaleniem spojówek czy nawet sepsą.

Sanepid nie prowadzi nadzoru nad jakością wody w fontannach, nie jest ona w żaden sposób dezynfekowana ani filtrowana. Ponieważ krąży w obiegu zamkniętym i dostęp do niej mają wszyscy (kąpią się w niej zwierzęta, w tym ptaki i psy, które załatwiają tam potrzeby fizjologiczne), również osoby w kryzysie bezdomności kąpiące się i piorące w wodzie swoje ubrania, jest siedliskiem bakterii i wirusów.

Fontanny miejskie pełnią funkcję estetyczną, wypływająca z dysz woda nie jest przeznaczona do picia, dlatego nie podlega ona badaniom. Z tego względu sanepid przestrzega przed kąpielą w takich miejscach.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo świadczenie ratuje najniższe emerytury. ZUS dopłaca do minimum nawet po latach »
Tematy: mandatupałtwoje finanse
Powiązane
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
kara, zakaz, podlewanie, susza, gmina, woda
Zakaz podlewania trawnika wodą z sieci – nie wolno jej używać do podlewania roślin ani mycia samochodów. Grozi kara do 5000 zł
kask ochronny
Czy na zwykłej hulajnodze dziecko musi jeździć w kasku? Wielu rodziców źle interpretuje nowe przepisy
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj