Czy istnieje przepis, który wprost zakazywałby kąpieli we wszystkich fontannach miejskich? O tym, czy wejście do fontanny jest wykroczeniem, informują przede wszystkim lokalne regulaminy.

Jednak sam regulamin parku, w którym znajduje się fontanna czy ten umieszczony bezpośrednio obok fontanny, choć nie może być sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, nie jest źródłem odpowiedzialności karnej. Kiedy więc wchodząc do fontanny i kąpiąc się w niej (lub pozwalając na to dzieciom) musimy liczyć się z mandatem, a kiedy nie?

Regulamin fontanny zabrania wchodzenia do wody - czy możliwy jest mandat?

Widok dzieci kąpiących się w miejskiej fontannie nie należy do rzadkości, w upalne dni to prosty sposób na ochłodę. Zwłaszcza tam, gdzie brakuje odkrytych basenów i innych miejsc rekreacji, w tym zacienionych placów zabaw, aktywność przenosi się do miejsc, które pozwalają odpocząć od wysokich temperatur.

Kąpiel w miejskiej fontannie może jednak skończyć się kilkusetzłotowym mandatem, choć nie zawsze tak wysoka kara zostanie nałożona.

Sam regulamin obiektu jako akt prawa miejscowego nie może zawierać typowego "taryfikatora mandatów". W przypadku miejskich fontann coś takiego nie istnieje, również w Kodeksie wykroczeń ani Kodeksie karnym nie ma odrębnego zapisu dotyczącego kar za kąpiel w fontannach, jednak istnieje szerszy zapis dotyczący kąpieli w miejscu zabronionym.

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

- stanowi art. 55 Kodeksu wykroczeń.

Mandat może być jednak wyższy, gdy zachowanie osób kąpiących się w fontannie zostanie uznane za zakłócanie porządku. Mowa o przeszkadzaniu innym osobom znajdującym się w parku czy w pobliżu fontanny, głośnym zachowaniu, braku reakcji na polecenia służb.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

- stanowi art. 51. Kodeksu wykroczeń. Jeśli taki czyn ma charakter chuligański, osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Rozbieranie się na czas kąpieli może również zostać potraktowane jako nieobyczajny wybryk:

Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany

- stanowi z kolei art. 140 Kodeksu wykroczeń.

Z reguły dzieci beztrosko chlapiące się w płytkiej wodzie miejskiej fontanny nie zakłócają porządku i trudno ich zachowanie określić mianem chuligańskich wybryków, dlatego większość rodziców, o ile już na miejscu pojawią się strażnicy miejscy, dostanie pouczenie, a nie mandat. Mogą również zostać poproszeni o to, by ich dzieci poszukały ochłody w miejscach do tego przeznaczonych, jak kąpieliska.

Dlaczego nie należy kąpać się w fontannach?

Woda w fontannie, nawet jeśli nie wygląda na brudną, w rzeczywistości może zawierać kilkadziesiąt różnych drobnoustrojów, w tym bakterie kałowe, E.coli, salmonelli, gronkowca, legionelli. Wchodzenie do fontanny, zwłaszcza w przypadku dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, może grozić grzybicą, zakażeniem paciorkowcowym, infekcją dróg oddechowych, zapaleniem spojówek czy nawet sepsą.

Sanepid nie prowadzi nadzoru nad jakością wody w fontannach, nie jest ona w żaden sposób dezynfekowana ani filtrowana. Ponieważ krąży w obiegu zamkniętym i dostęp do niej mają wszyscy (kąpią się w niej zwierzęta, w tym ptaki i psy, które załatwiają tam potrzeby fizjologiczne), również osoby w kryzysie bezdomności kąpiące się i piorące w wodzie swoje ubrania, jest siedliskiem bakterii i wirusów.

Fontanny miejskie pełnią funkcję estetyczną, wypływająca z dysz woda nie jest przeznaczona do picia, dlatego nie podlega ona badaniom. Z tego względu sanepid przestrzega przed kąpielą w takich miejscach.