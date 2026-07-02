Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w czwartek, 2 lipca 2026 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA (PKO TU) z siedzibą w Warszawie.

KNF wszczęła postępowanie wobec PKO TU

Jak przekazała Komisja w opublikowanym komunikacie, postępowanie dotyczy podejrzenia naruszenia art. 33 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Według KNF spółka mogła ustalać składki ubezpieczeniowe na poziomie, który nie zapewniał pokrycia wszystkich zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Postępowanie wobec PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA: chodzi o obowiązkowe ubezpieczenia OC

W komunikacie poinformowano, że sprawa dotyczy ubezpieczeń z grupy 10, czyli obowiązkowych polis odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Analizowany okres obejmuje lata 2023–2025. Na tym etapie KNF poinformowała jedynie o wszczęciu postępowania administracyjnego.