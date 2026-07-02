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KNF wszczęła postępowanie wobec PKO TU. Chodzi o składki ubezpieczenia OC [Komunikat KNF z 2 lipca 2026 r.]

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 13:10
knf, pieniądze, kara
KNF wszczęła postępowanie administracyjne/Shutterstock
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nałożenia kary pieniężnej na PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Chodzi o podejrzenie nieprawidłowości przy ustalaniu składek obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w latach 2023–2025.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w czwartek, 2 lipca 2026 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA (PKO TU) z siedzibą w Warszawie.

KNF wszczęła postępowanie wobec PKO TU

Jak przekazała Komisja w opublikowanym komunikacie, postępowanie dotyczy podejrzenia naruszenia art. 33 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Według KNF spółka mogła ustalać składki ubezpieczeniowe na poziomie, który nie zapewniał pokrycia wszystkich zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

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W komunikacie poinformowano, że sprawa dotyczy ubezpieczeń z grupy 10, czyli obowiązkowych polis odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Analizowany okres obejmuje lata 2023–2025. Na tym etapie KNF poinformowała jedynie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

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Źródło: KNF
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: KNFOCPKO TU
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