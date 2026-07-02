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Milion za zwykłe mieszkanie w Warszawie. Ceny znowu mocno wzrosły

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 12:36
Deweloper mieszkania cena metr kwadrat maj
Ile kosztują nowe mieszkania?/Forsal.pl
Milion złotych – tyle trzeba zapłacić za przeciętne, dwupokojowe mieszkanie w Warszawie. Rok do roku ceny wzrosły aż o 13 proc. Stolica „odjeżdża” innym polskim miastom. W całym kraju jest jednak coraz drożej.

Coraz droższe mieszkania. Kolejne podwyżki

Na początku 2026 roku ceny mieszkań wzrosły o 6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Drożeją zarówno lokale na rynku pierwotnym (+6,8 proc.), jak i wtórnym (+5,2 proc.) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Po niewielkich zmianach w połowie ubiegłego roku w ostatnim kwartale ceny wyraźnie „podskoczyły”. W porównaniu z latami 2023 i 2024 podwyżki nie są jednak tak gwałtowne. Deweloperzy informują jednocześnie o coraz lepszych wynikach sprzedaży, dlatego uruchamiają kolejne inwestycje.

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Rekordowe zyski. Deweloperzy będą budować

Jak podał Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), tylko w kwietniu br. rozpoczęto budowę 15 118 nowych mieszkań. To najlepszy wynik od października 2024 roku. Idzie to w parze z rekordowymi zyskami deweloperów.

Firmy notowane na giełdzie – jak podano w maju – osiągają marże netto (po odliczeniu wszystkich kosztów) na poziomie 17,1 proc. To najwyższy wynik od lat. Równolegle coraz więcej inwestycji otrzymuje pozwolenia na budowę. W kwietniu i maju wydano ich po ponad 18 tys., czyli o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Świadczy to o kontynuowaniu przygotowań deweloperów do wprowadzania nowych inwestycji w niedalekiej przyszłości, choć trudno oszacować, czy silna dynamika z marca i kwietnia utrzyma się również w pozostałych miesiącach – uważa Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w PZFD.

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Gdzie jest najdrożej?

Mimo większej liczby nowych inwestycji klienci nie mogą liczyć na obniżki. Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że mediana, czyli cena dokładnie „ze środka stawki”, w dużych miastach wynosi od 13,2 do 17,1 tys. zł za metr kwadratowy nowego mieszkania.

Najdrożej – od lat – jest w Warszawie. Średnia cena metra kwadratowego przekroczyła psychologiczną barierę 20 tys. zł. To wzrost aż o 13 proc. względem ubiegłego roku. Oznacza to, że za mieszkanie o przeciętnej powierzchni (ok. 50 mkw.) trzeba zapłacić około miliona złotych. Żaden inny rynek nie odnotował tak dużych podwyżek. Mediana ceny jest jednak nieco niższa i wynosi 17,1 tys. zł za mkw.

Rynek warszawski „pompują” inwestycje premium. Do sprzedaży trafiły mieszkania w wieży Libert Tower (z cenami sięgającymi ok. 45 tys. zł za mkw.), apartamenty przy ul. Chłodnej, należące do spółki Roberta Lewandowskiego (nawet 80 tys. zł za mkw.), oraz lokale w budynku Murano w Śródmieściu (ok. 54 tys. zł za mkw.).

Ile za mieszkanie poza Warszawą?

Drugim najdroższym rynkiem w Polsce jest Trójmiasto. Za bliskość morza trzeba dodatkowo zapłacić. Obecnie średnia cena wynosi tam 17,7 tys. zł za mkw. (mediana – 17 tys. zł za mkw.). Wzrost nie był tu jednak duży – wyniósł 4 proc. rok do roku.

Podobne ceny obowiązują w Krakowie, gdzie za nowe mieszkanie trzeba zapłacić średnio ok. 17,1 tys. zł za mkw. (mediana – 16 tys. zł za mkw.). W drugim co do wielkości rynku mieszkaniowym w Polsce ceny wzrosły o 7 proc.

Jak kształtują się ceny w pozostałych dużych miastach?

  • Wrocław – 15,3 tys. zł za mkw.
  • Poznań – 14,3 tys. zł za mkw.
  • Łódź – 11,5 tys. zł za mkw.
  • Katowice – 11,2 tys. zł za mkw.
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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: Warszawamieszkaniacenyceny nieruchomości
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