Polska i Kanada rozwijają współpracę przy kluczowych inwestycjach energetycznych

Kanada ważnym partnerem transformacji energetycznej Polski

Polska buduje nowoczesny system energetyczny oparty na bezpieczeństwie, dywersyfikacji i innowacyjnych technologiach. Kanada jest dziś jednym z państw, z którymi chcemy rozwijać współpracę w obszarach mających strategiczne znaczenie dla przyszłości polskiej energetyki – od energetyki jądrowej i technologii SMR po morską energetykę wiatrową. Naszym celem jest wykorzystywanie najlepszych światowych doświadczeń z korzyścią dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozwoju krajowego przemysłu i budowy trwałych kompetencji na kolejne dekady

– powiedział Minister Energii Miłosz Motyka.

Polska realizuje jeden z najbardziej ambitnych programów transformacji energetycznej w Europie. Obejmuje on budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GW, rozwój technologii małych reaktorów modułowych, morskiej energetyki wiatrowej oraz nowoczesnej infrastruktury energetycznej. Współpraca z Kanadą stanowi ważny element realizacji tych strategicznych przedsięwzięć.

Doświadczenia z Darlington wesprą rozwój technologii SMR

Jednym z najważniejszych punktów programu była wizyta na placu budowy pierwszego na świecie komercyjnego reaktora BWRX-300 w Darlington. To właśnie tam rozwijana jest technologia, która może wyznaczyć kierunek rozwoju małych reaktorów modułowych na świecie.

Doświadczenia zdobywane w Kanadzie mają szczególne znaczenie również z perspektywy polskich planów. Technologia BWRX-300 rozwijana jest także w Polsce przez ORLEN Synthos Green Energy. W lutym 2026 r. spółka podpisała z GE Vernova Hitachi Nuclear Energy umowę na opracowanie polskiego projektu generycznego reaktora BWRX-300.

Projekt generyczny stanie się wspólną dokumentacją referencyjną dla przyszłych inwestycji tego typu w Polsce:

skróci proces przygotowania kolejnych projektów,

ograniczy koszty realizacji,

zwiększy przewidywalność procesu inwestycyjnego,

zwiększy udział krajowych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw.

Darlington to dziś jedno z najważniejszych miejsc na mapie światowej energetyki. Z dużą uwagą obserwujemy postępy tego projektu – doświadczenia zdobywane w Kanadzie mogą mieć istotne znaczenie również dla rozwoju technologii SMR w Polsce. Naszą ambicją jest, aby Polska znalazła się w gronie państw wyznaczających europejski kierunek rozwoju tej technologii, jeśli kolejne etapy jej wdrażania będą przebiegały zgodnie z obecnymi założeniami

– podkreślił Minister Motyka.

SMR mają uzupełniać wielkoskalową energetykę jądrową, odpowiadając na potrzeby przemysłu oraz systemów ciepłowniczych poprzez dostarczanie stabilnej energii elektrycznej i ciepła.

Trwają przygotowania do budowy drugiej elektrowni jądrowej

Istotnym elementem rozmów było również spotkanie z przedstawicielami AtkinsRéalis – jednej z firm uczestniczących w dialogu konkurencyjnym dotyczącym wyboru partnera technologicznego dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Oczekujemy partnerstwa, które będzie obejmowało nie tylko sprawdzoną technologię, ale również finansowanie, transfer wiedzy i szeroki udział polskich przedsiębiorstw. Chcemy, aby ten projekt stał się impulsem rozwojowym dla całej polskiej gospodarki i pozostawił trwałą wartość w postaci nowych kompetencji oraz nowoczesnego przemysłu

– powiedział Minister Energii Miłosz Motyka.

Zgodnie z harmonogramem partner technologiczny ma zostać wybrany w 2027 r., rozpoczęcie budowy planowane jest na 2032 r., natomiast uruchomienie pierwszego bloku – w 2040 r.

Równolegle realizowana jest pierwsza polska elektrownia jądrowa w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, gdzie powstaną trzy reaktory AP1000. Oba projekty mają zapewnić Polsce od 6 do 9 GW nowych stabilnych mocy wytwórczych.

Baltic Power przyspiesza rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku

Ważnym elementem programu było także spotkanie z przedstawicielami Northland Power – partnera ORLENU przy realizacji projektu Baltic Power, najbardziej zaawansowanej morskiej farmy wiatrowej w Polsce.

Projekt przekroczył już 80 proc. zaawansowania. Zakończono montaż wszystkich fundamentów i elementów przejściowych, gotowe do rozruchu są obie morskie stacje elektroenergetyczne, trwa instalacja turbin oraz kabli eksportowych i wewnętrznych.

Baltic Power będzie dysponował mocą około 1,2 GW, dostarczając energię elektryczną do ponad 1,5 mln gospodarstw domowych i pokrywając około 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

Rozmowy dotyczyły również kolejnych etapów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz znaczenia projektów offshore dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju krajowego przemysłu.

Morska energetyka wiatrowa staje się jednym z filarów nowoczesnego systemu energetycznego. To inwestycje, które zwiększają krajową produkcję energii, wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne oraz tworzą nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw i całego łańcucha dostaw

– podkreślił Minister Motyka.

Wspólne projekty wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne

Rozmowy prowadzone w Kanadzie potwierdziły, że współpraca obu państw obejmuje dziś najważniejsze obszary transformacji energetycznej – od wielkoskalowej energetyki jądrowej i technologii SMR, przez rozwój krajowych kompetencji przemysłowych i łańcuchów dostaw, po morską energetykę wiatrową.

Równoległa realizacja inwestycji w energetykę jądrową, SMR i offshore ma zapewnić Polsce stabilne i konkurencyjne źródła energii na kolejne dekady, a partnerstwo z Kanadą ma wspierać rozwój technologii oraz wzmacniać pozycję Polski w procesie transformacji energetycznej.