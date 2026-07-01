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Fatalne dane z polskiego przemysłu. PMI zaliczył największy spadek od 2022 roku

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:17
Fatalne dane z polskiego przemysłu. PMI zaliczył największy spadek od 2022 roku
Fatalne dane z polskiego przemysłu. PMI zaliczył największy spadek od 2022 roku/Shutterstock
Polski przemysł wyraźnie stracił impet. Czerwcowy wskaźnik PMI spadł do 46,1 pkt. z 49,4 pkt. miesiąc wcześniej, notując największy miesięczny spadek od połowy 2022 roku. Za pogorszeniem koniunktury stoi przede wszystkim gwałtowny spadek nowych zamówień, a także utrzymująca się słabość eksportu i rosnące zapasy niesprzedanych towarów.

Polski przemysł wyraźnie hamuje

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu spadł do 46,1 pkt. z 49,4 pkt. przed miesiącem, głównie za sprawą spadku nowych zamówień - podał S&P Global. Nowe zamówienia eksportowe spadały siódmy miesiąc z rzędu, w najszybszym tempie od lipca 2025 r.

W czerwcu pogłębiło się spowolnienie w polskim przemyśle. Gwałtowniejszy spadek nowych zamówień doprowadził do ponownego obniżenia produkcji, a Wskaźnik PMI odnotował największy miesięczny spadek od połowy 2022 roku. Spadek produkcji był najsilniejszy od prawie roku, jednak mimo to zapasy niesprzedanych towarów wzrosły w najszybszym tempie od 21 miesięcy” - poinformowano.

Kluczowy czynnik pogorszenia klimatu biznesowego

W raporcie wskazano, że kluczowym czynnikiem ogólnego pogorszenia klimatu biznesowego w czerwcu był gwałtowny spadek nowych zamówień.

„Tempo spadku było najszybsze od czerwca 2025 roku i przedłużyło obecny okres pogarszania się popytu do 15 miesięcy. Niższa liczba nowych zamówień była efektem słabszego popytu, spowolnienia gospodarczego, trudności w pozyskiwaniu nowych klientów, wysokiego poziomu zapasów u odbiorców oraz ograniczonych budżetów klientów” - napisano.

Coraz mniej zamówień eksportowych

Nowe zamówienia eksportowe spadały już siódmy miesiąc z rzędu, i to w najszybszym tempie od lipca 2025 roku.

Silniejszy spadek nowych zamówień doprowadził do ponownego spadku produkcji przemysłowej, po wzrostach odnotowanych w marcu i maju. Tempo kurczenia się produkcji było najszybsze od 11 miesięcy.

„Niższa produkcja nie zapobiegła wzrostowi zapasów niesprzedanych towarów, ponieważ nowe zamówienia gwałtownie spadły. Zapasy wyrobów gotowych w polskich fabrykach wzrosły po raz trzeci w ciągu czterech miesięcy, w dodatku w najszybszym tempie od września 2024 roku” - podano.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że okres zbierania danych za czerwiec rozpoczął się 11 czerwca, czyli przed podpisaniem memorandum o porozumieniu w sprawie zaprzestania działań wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 17 czerwca, i zakończył się 24 czerwca.

Jeden jasny punkt

„Jeśli negocjacje posuną się dalej, dane za lipiec będą uważnie obserwowane pod kątem potencjalnego odbicia nastrojów” - dodano.

Czerwcowe dane przyniosły nieco optymizmu odnośnie do inflacji - zarówno ceny surowców, jak i ceny wyrobów gotowych wzrosły w najwolniejszym tempie od trzech miesięcy. Jeżeli spadek presji cenowej utrzyma się w trzecim kwartale, popyt może się ożywić.

Z badania wynika, że poziomy zakupów i zatrudnienia obniżyły się, podczas gdy zapasy niesprzedanych towarów wzrosły.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Polskaprzemysłgospodarkawskaźnik PMI
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