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35 tys. zł za metr kwadratowy? Ceny mieszkań w kurortach biją na głowę metropolie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:41
35 tys. zł za metr kwadratowy? Ceny mieszkań w kurortach biją na głowę metropolie
35 tys. zł za metr kwadratowy? Ceny mieszkań w kurortach biją na głowę metropolie/Shutterstock
Kupno mieszkania w najpopularniejszych kurortach kosztuje więcej niż w Warszawie. Jak wynika z raportu RynekPierwotny.pl, liderem zestawienia po raz drugi z rzędu jest Zakopane, gdzie za metr kwadratowy nowego lokalu trzeba zapłacić średnio blisko 35 tys. zł.

Ceny mieszkań w kurortach

W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się siedem kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także trzy miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska.

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Ceny mieszkań: Zakopane najdroższe

Zakopane już drugi rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu 10 najdroższych miejscowości turystycznych w Polsce. Średnia cena metra kwadratowego na rynku deweloperskim wzrosła tam do blisko 34,9 tys. zł, czyli o prawie 12 proc.

Ceny mieszkań: Sopot i Świnoujście drogie

„Największą zmianą w czołówce był awans Sopotu z piątego na drugie miejsce. Średnia cena metra kwadratowego wzrosła tu o 17 proc. i osiągnęła poziom blisko 26,8 tys. zł. Z kolei ubiegłoroczny wicelider, czyli Świnoujście, spadł na trzecie miejsce. Mimo to pozostaje jednym z najdroższych rynków. Średnia cena mieszkań obniżyła się tam o ok. 5 proc., do 25,6 tys. zł za metr” - wskazano w raporcie.

Czwarte miejsce zajęło Kościelisko, ze średnią przekraczającą 25,1 tys. zł za metr kwadratowy. Kolejne lokaty zajęły: Międzyzdroje (24,1 tys. zł), Hel (23,6 tys. zł), Białka Tatrzańska (22,4 tys. zł), Krynica Morska (22,2 tys. zł), Grzybowo (22 tys. zł) i Dziwnów (20,8 tys. zł).

Z danych zebranych przez RynekPierwotny.pl wynika, że minimalna średnia cena pozwalająca znaleźć się w pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych systematycznie rośnie. Dwa lata temu było to poniżej 19 tys. zł za metr kwadratowy, a obecnie - 21 tys. zł.

Od trzech lat kurorty nadmorskie zajmują siedem miejsc w pierwszej dziesiątce najdroższych lokalizacji turystycznych. W ocenie ekspertów potwierdza to, że nad morzem koncentruje się najdroższy segment rynku mieszkań wakacyjnych.

Mieszkanie w kurorcie: klienci płacą za widok z okna i lokalizację

Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl zwrócił uwagę, że rynki mieszkaniowe w miejscowościach wakacyjnych mają swoją specyfikę. „W przypadku apartamentu wakacyjnego płaci się przede wszystkim za lokalizację. Im bliżej plaży, jeziora czy stoku narciarskiego, tym wyższa cena. Nabywcy są też gotowi zapłacić bardzo dużo za możliwość podziwiania wyjątkowego krajobrazu z okna lub tarasu” - wskazał.

Mały rynek w części miejscowości turystycznych

Autorzy raportu zaznaczyli, że w miejscowościach turystycznych oferta deweloperska jest ograniczona. O ile np. w Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Świnoujściu czy Ustroniu Morskim można wybierać spośród setek lokali, to już w Białce Tatrzańskiej, Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, Kościelisku do wyboru jest po 20-30 mieszkań. Małe rynki są również na Warmii i Mazurach - w Iławie dostępnych jest kilkadziesiąt mieszkań, a w Ostródzie tylko trzy lokale.

„W górach atrakcyjnych działek budowlanych jest niewiele, a możliwości inwestycyjne ograniczają również uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe. Z kolei na Warmii i Mazurach dużą popularnością cieszą się domy jednorodzinne i rekreacyjne” - skomentował Wielgo.

FAQ

Gdzie w Polsce są najdroższe mieszkania w miejscowościach turystycznych?

Najdroższą miejscowością turystyczną pozostaje Zakopane. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wynosi tam około 34,9 tys. zł. W czołówce znajdują się także Sopot, Świnoujście i Kościelisko.

Dlaczego mieszkania w kurortach są droższe niż w Warszawie?

Eksperci wskazują, że o cenach decyduje przede wszystkim atrakcyjna lokalizacja – bliskość plaży, jeziora lub stoków narciarskich. Dodatkowo podaż nowych mieszkań w miejscowościach turystycznych jest ograniczona, co wpływa na wzrost cen.

Jakie miejscowości znalazły się w rankingu najdroższych kurortów?

W pierwszej dziesiątce znalazły się: Zakopane, Sopot, Świnoujście, Kościelisko, Międzyzdroje, Hel, Białka Tatrzańska, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: ceny mieszkańmieszkaniaZakopanesopot
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