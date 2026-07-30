3,8 mln paczek dziennie! Polacy pobili rekord

Trzej gracze w „klubie 10 tysięcy”. Kto goni InPost?

Era całkowitej dominacji jednego operatora powoli ustępuje miejsca zaciekłej rywalizacji. Choć InPost z wynikiem około 29,5 tys. maszyn wciąż deklasuje konkurencję, granica 10 tysięcy urządzeń została pomyślnie złamana przez kolejnych dwóch operatorów.

Prawdziwym jastrzębiem ostatnich miesięcy okazało się Allegro. Ich sieć One Box urosła w zaledwie jeden kwartał o ponad 10%, osiągając poziom 10,7 tys. maszyn (plan na koniec roku to aż 12,5 tysiąca!). Tuż przed nimi znajduje się DPD Pickup, który mocno usadowił się na drugiej pozycji.

Oto jak prezentuje się aktualny układ sił na polskim rynku:

Operator / Sieć Liczba automatów Status na rynku InPost ok. 29,5 tys. Niekwestionowany lider DPD Pickup prawie 12,9 tys. Stabilna 2. pozycja Allegro One Box ok. 10,7 tys. Najszybszy wzrost kwartalny DHL ponad 9,1 tys. O krok od progu 10 tys. ORLEN Paczka prawie 8,5 tys. Blisko progu 9 tys. Pocztex ponad 2,5 tys. Utrzymuje wzrost RAZEM ponad 73,2 tys. Rekord wszech czasów

Uwaga: Dane Cashless.pl uwzględniają bieżące raporty operatorów. Oficjalne zestawienie UKE za 2025 rok wykazywało 67 060 automatów, co tylko potwierdza dynamiczny skok w ostatnich miesiącach.

Branża pęka w szwach: 20 miliardów złotych i 2600 paczek na minutę!

Prawdziwym paliwem dla wysypu nowych maszyn są potężne pieniądze, które Polacy pompują w zakupy internetowe. Najnowsze podsumowanie rynku za 2025 rok pokazuje historyczny moment: cały sektor pocztowy osiągnął wartość aż 20,16 miliarda złotych (wzrost o 1,32 mld zł w rok).

W ciągu 12 miesięcy operatorzy obsłużyli niemal 1,4 miliarda przesyłek kurierskich (wzrost o 14,3%). Gdy przeliczymy te liczby na czas, statystyki zwalają z nóg. W Polsce wysyłamy średnio:

3,8 mln przesyłek dziennie,

przesyłek dziennie, 160 tys. przesyłek na godzinę,

przesyłek na godzinę, ponad 2600 przesyłek w każdej minucie!

Gdzie tkwi sekret? Badania UKE pokazują jasny trend: tradycyjny list odchodzi do lamusa, a paczka jest nowym królem.

Wskaźnik rynku Wynik roczny Zmiana rok do roku Wartość całego rynku 20,16 mld zł 📈 +7,0% Przesyłki kurierskie prawie 1,4 mld 📈 +14,3% Automaty do paczek 67 060 sztuk 📈 +29,7% Przesyłki listowe 0,73 mld 📉 -7,7%

Liczba przesyłek listowych spadła o blisko 8%, podczas gdy paczek e-commerce zamawiamy już niemal dwa razy więcej niż tradycyjnej korespondencji. Do automatów trafia już ponad połowa wszystkich przesyłek kurierskich w kraju.

2600 paczek na minutę. Polacy przesiedli się na skrytki

Czy w Polsce grozi nam „armagedon” automatów? Prawdziwy problem leży gdzie indziej

Liczba 73 tysięcy maszyn sprawia wrażenie, że rynek uderza w ścianę, a polskie osiedla wręcz toną w stali. Prawda jest jednak zupełnie inna, to nie ogólna liczba urządzeń jest problemem, ale ich nierównomierne rozmieszczenie na mapie.

Dziś dochodzi do kuriozalnych sytuacji: w dużych miastach na jednym skwerku stoją obok siebie maszyny czterech różnych firm, podczas gdy w gminach wiejskich jedno urządzenie musi przypadać na ponad 2,5 tysiąca mieszkańców.

Ślepy wyścig na bezmyślne stawianie kolejnych skrzynek właśnie się kończy. Operatorzy zaczynają nową bitwę:

O lokalizacje premium : tuż przy głównych ciągach pieszych, przystankach i marketach;

: tuż przy głównych ciągach pieszych, przystankach i marketach; O pojemność urządzeń : większe maszyny zastępują mniejsze;

: większe maszyny zastępują mniejsze; O zarządzanie skrytkami: szybki odbiór paczki przez klienta zwalnia miejsce dla kolejnego kuriera w kilka minut.

2600 paczek na minutę

Co to oznacza dla Twojego portfela i wygody?

Większy wybór automatów pod domem to wygoda, ale rosnąca konkurencja nie oznacza automatycznie niższych cen dostaw. Koszt zależy od umów sklepów z operatorami oraz programów lojalnościowych.

Wybierając automat do odbioru przesyłki, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych różnic między operatorami:

Czas na odbiór: Standardowo wynosi on 48 godzin, ale w okresach szczytowych (np. Black Friday) niektórzy operatorzy skracają go do 24h. Aplikacja mobilna: Sprawdź, czy pozwala otworzyć skrytkę zdalnie i nadać zwrot bez konieczności drukowania etykiety. Płatne przedłużenie: Niektóre sieci umożliwiają odpłatne zyskanie dodatkowej doby na odbiór, jeśli nie zdążysz wrócić do domu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Który operator ma obecnie najwięcej automatów paczkowych w Polsce? Niedoścignionym liderem pozostaje InPost, posiadający w swojej sieci około 29,5 tys. automatów (stan na koniec II kwartału 2026 roku). Ile automatów paczkowych działa łącznie w Polsce? Według zestawienia serwisu Cashless.pl, na koniec czerwca 2026 roku w Polsce funkcjonowało ponad 73,2 tysiąca automatów paczkowych należących do różnych operatorów. Jakie sieci przekroczyły próg 10 000 urządzeń? Mityczny próg 10 tysięcy maszyn przekroczyły trzy sieci: InPost (ok. 29,5 tys.), DPD Pickup (prawie 12,9 tys.) oraz Allegro One Box (ok. 10,7 tys.). Tuż za nimi znajduje się DHL z wynikiem ponad 9,1 tys. urządzeń. Ile przesyłek dziennie zamawiają Polacy? W ciągu całego roku operatorzy obsługują średnio 3,8 mln przesyłek kurierskich dziennie, co daje niewiarygodne tempo ponad 2600 paczek w każdej minucie.

Źródła: Cashless.pl, zestawienie liczby automatów paczkowych na koniec II kwartału 2026 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej.