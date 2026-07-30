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Rosyjska rakieta spadła w Lubelszczyźnie? Są nieoficjalne ustalenia

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:02
[aktualizacja dzisiaj, 09:11]
Rosyjska rakieta spadła w Lubelszczyźnie? Są nieoficjalne ustalenia
Rosyjska rakieta spadła w Lubelszczyźnie? Są nieoficjalne ustalenia/East News
W okolicy miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie prawdopodobnie rozbiła się rosyjska rakieta – podała nieoficjalnie Wirtualna Polska, powołując się na źródło w rządzie. Na miejscu pracują służby, a pirotechnicy badają odnalezione szczątki oraz miejsce uderzenia.

Do zdarzenia doszło nad ranem. Trwa analiza odnalezionych fragmentów, a teren pozostaje zabezpieczony przez służby. Oficjalnego potwierdzenia pochodzenia obiektu jeszcze nie ma, jednak źródło w rządzie przekazało Wirtualnej Polsce, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest upadek rosyjskiej rakiety.

– Wszystko wskazuje na to, że to była rosyjska rakieta – mówi Wirtualnej Polsce osoba z rządu.

Alarm przed świtem. Polskie wojsko poderwało myśliwiec F-16

Przed godz. 4 mieszkańców wielu miejscowości na Lubelszczyźnie obudziły syreny alarmowe. Chwilę wcześniej polskie systemy wykryły niezidentyfikowany obiekt, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju.

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"O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych" – przekazało polskie Dowództwo Operacyjne.

Po utracie kontaktu radarowego rozpoczęto poszukiwania. Do akcji skierowano również śmigłowiec Mi-24, którego załoga odnalazła prawdopodobne miejsce upadku obiektu w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Niezidentyfikowany obiekt nad Lubelszczyzną. Na polu odkryto krater

Po godz. 5 służby dotarły do miejsca wskazanego przez załogę śmigłowca. Około dwóch kilometrów od najbliższych zabudowań odnaleziono lej o średnicy około 10 metrów oraz szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony, a odnalezione elementy są analizowane przez pirotechników i specjalistów.

Taką mamy informację, że to jest tylko jeden obiekt, który przekroczył naszą granicę. Ten obiekt był widoczny na radarach, dlatego poderwano F-16. To miejsce jest zlokalizowane poza obiektami zamieszkania, poza terenem miejscowości. Nikomu nic się nie stało – przekazała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wiceminister obrony narodowej w rozmowie z "Radiem ZET".

Za wcześnie jest, żebym powiedziała dokładnie co to było. Na miejscu oczywiście jest wojsko. Trwa wyjaśnianie tej sytuacji – dodała.

Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do "naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" – napisał na X premier polskiego rządu.

MSZ Ukrainy: rosyjska rakieta Ch-101 wleciała na terytorium Polski

Głos w sprawie zabrał także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "W nocy rosyjska rakieta manewrująca typu Ch-101 wleciała na terytorium Polski w ramach potężnego ataku Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO" - twierdzi szef ukraińskiego MON.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: PolskawojskorakietaLubelszczyzna
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