Rosyjska rakieta spadła w Lubelszczyźnie? Są nieoficjalne ustalenia

Do zdarzenia doszło nad ranem. Trwa analiza odnalezionych fragmentów, a teren pozostaje zabezpieczony przez służby. Oficjalnego potwierdzenia pochodzenia obiektu jeszcze nie ma, jednak źródło w rządzie przekazało Wirtualnej Polsce, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest upadek rosyjskiej rakiety.

– Wszystko wskazuje na to, że to była rosyjska rakieta – mówi Wirtualnej Polsce osoba z rządu.

Alarm przed świtem. Polskie wojsko poderwało myśliwiec F-16

Przed godz. 4 mieszkańców wielu miejscowości na Lubelszczyźnie obudziły syreny alarmowe. Chwilę wcześniej polskie systemy wykryły niezidentyfikowany obiekt, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju.

"O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych" – przekazało polskie Dowództwo Operacyjne.

❗️ Uwaga. W godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony… pic.twitter.com/gP28zkKTkx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026 Rozwiń

Po utracie kontaktu radarowego rozpoczęto poszukiwania. Do akcji skierowano również śmigłowiec Mi-24, którego załoga odnalazła prawdopodobne miejsce upadku obiektu w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Niezidentyfikowany obiekt nad Lubelszczyzną. Na polu odkryto krater

Po godz. 5 służby dotarły do miejsca wskazanego przez załogę śmigłowca. Około dwóch kilometrów od najbliższych zabudowań odnaleziono lej o średnicy około 10 metrów oraz szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony, a odnalezione elementy są analizowane przez pirotechników i specjalistów.

– Taką mamy informację, że to jest tylko jeden obiekt, który przekroczył naszą granicę. Ten obiekt był widoczny na radarach, dlatego poderwano F-16. To miejsce jest zlokalizowane poza obiektami zamieszkania, poza terenem miejscowości. Nikomu nic się nie stało – przekazała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wiceminister obrony narodowej w rozmowie z "Radiem ZET".

– Za wcześnie jest, żebym powiedziała dokładnie co to było. Na miejscu oczywiście jest wojsko. Trwa wyjaśnianie tej sytuacji – dodała.

Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do "naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" – napisał na X premier polskiego rządu.

W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026 Rozwiń

MSZ Ukrainy: rosyjska rakieta Ch-101 wleciała na terytorium Polski

Głos w sprawie zabrał także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "W nocy rosyjska rakieta manewrująca typu Ch-101 wleciała na terytorium Polski w ramach potężnego ataku Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO" - twierdzi szef ukraińskiego MON.