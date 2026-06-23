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Dobra wiadomość dla akcjonariuszy GPW. Warszawska giełda wypłaci 142,7 mln zł dywidendy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:15
Dobra wiadomość dla akcjonariuszy GPW. Warszawska giełda wypłaci 142,7 mln zł dywidendy
Dobra wiadomość dla akcjonariuszy GPW. Warszawska giełda wypłaci 142,7 mln zł dywidendy/Shutterstock
Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mają powody do zadowolenia. Spółka podzieli się zyskiem wypracowanym w 2025 roku, przeznaczając na dywidendę niemal 143 mln zł. Oznacza to wypłatę 3,40 zł na każdą akcję, a pieniądze trafią do inwestorów już na początku sierpnia.

Dywidenda GPW zatwierdzona

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowało o przeznaczeniu 142,7 mln zł z zysku za 2025 r. na dywidendę. Na jedną akcję przypadnie 3,40 zł, a wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r. - poinformowała giełda we wtorkowym raporcie giełdowym.

Dzień dywidendy

Dywidendą objętych będzie 41 mln 972 tys. akcji. GPW ustaliła dzień dywidendy na 23 lipca 2026 r., natomiast jej wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi. Skarb Państwa ma ponad 35 proc. akcji uprzywilejowanych w kapitale zakładowym, co daje 51,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: finansegiełdaGPW SAdywidenda
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