Dywidenda GPW zatwierdzona

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowało o przeznaczeniu 142,7 mln zł z zysku za 2025 r. na dywidendę. Na jedną akcję przypadnie 3,40 zł, a wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r. - poinformowała giełda we wtorkowym raporcie giełdowym.

Dzień dywidendy

Dywidendą objętych będzie 41 mln 972 tys. akcji. GPW ustaliła dzień dywidendy na 23 lipca 2026 r., natomiast jej wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi. Skarb Państwa ma ponad 35 proc. akcji uprzywilejowanych w kapitale zakładowym, co daje 51,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.