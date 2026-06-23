Dywidenda GPW zatwierdzona
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowało o przeznaczeniu 142,7 mln zł z zysku za 2025 r. na dywidendę. Na jedną akcję przypadnie 3,40 zł, a wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r. - poinformowała giełda we wtorkowym raporcie giełdowym.
Dzień dywidendy
Dywidendą objętych będzie 41 mln 972 tys. akcji. GPW ustaliła dzień dywidendy na 23 lipca 2026 r., natomiast jej wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r.
Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi. Skarb Państwa ma ponad 35 proc. akcji uprzywilejowanych w kapitale zakładowym, co daje 51,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.