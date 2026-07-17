Kupujesz domek letniskowy? To nie znaczy, że nie masz prawa do zwolnienia podatkowego [interpretacja KIS]

Pierwsze mieszkanie bez PCC. Przypomnijmy zasady

Od 31 sierpnia 2023 r. osoby kupujące swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną na rynku wtórnym mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC zwolniona z podatku jest sprzedaż, której przedmiotem jest:

prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Warunek jest jeden, ale zasadniczy: kupującym musi być osoba fizyczna (lub osoby fizyczne), której w dniu sprzedaży ani wcześniej nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w nich. Wyjątkiem jest udział nieprzekraczający 50 proc. nabyty w drodze dziedziczenia – jego posiadanie nie odbiera prawa do zwolnienia. Korzyść jest wymierna, bo stawka PCC przy sprzedaży nieruchomości to 2 proc. wartości rynkowej. Przy domu wartym 800 tys. zł w kieszeni kupującego zostaje więc 16 tys. zł.

Domek letniskowy w planie, dom mieszkalny w rzeczywistości

Sprawa, którą zajął się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczyła nieruchomości kupionej w kwietniu 2025 r. przez dwie osoby fizyczne. Żadna z nich nie posiadała wcześniej mieszkania, domu ani udziału w takich prawach – warunki osobowe zwolnienia były więc spełnione. Mimo to notariusz, który przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego działa jako płatnik PCC, pobrał przy transakcji podatek.

Notariusz / MK/Gazeta Prawna

Powodem był zapewne miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który oznaczał teren symbolem ML, czyli zabudowa letniskowa. Tyle że pozostała dokumentacja mówiła co innego:

w ewidencji gruntów część działki oznaczono jako tereny mieszkalne (symbol B),

według Klasyfikacji Środków Trwałych budynek figuruje jako mieszkalny,

budynek jest przystosowany do całorocznego użytkowania,

kupujący nabyli go w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kupujący uznali, że podatek pobrano niesłusznie, i zapytali fiskusa, czy w ich sytuacji przysługiwało zwolnienie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC.

KIS: liczy się funkcja budynku, nie symbol w planie

Dyrektor KIS przyznał podatnikowi rację. Organ zwrócił uwagę, że ustawa o PCC nie definiuje budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dlatego trzeba sięgnąć do Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 2a tej ustawy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący (albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

Skoro nabyty budynek został oznaczony w ewidencji jako mieszkalny i jest przeznaczony do całorocznego zamieszkania, to – jak stwierdził organ – stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów. Oznaczenie terenu w planie miejscowym symbolem zabudowy letniskowej nie zmienia faktycznego i ewidencyjnego charakteru budynku. Wniosek fiskusa jest jednoznaczny: podatek został pobrany przez notariusza nienależnie.

Ważne Przy zakupie nieruchomości na współwłasność warunki zwolnienia z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC musi spełniać każdy z kupujących – dotyczy to małżonków, rodziców kupujących z dzieckiem czy osób obcych. Wystarczy, że jedna z tych osób miała wcześniej mieszkanie lub dom, a zwolnienie nie obejmie całej umowy sprzedaży.

Notariusz jako płatnik często działa asekuracyjnie – w razie wątpliwości co do prawa do zwolnienia pobiera podatek. Kupujący nie jest jednak bezradny. Jeśli uważasz, że zwolnienie ci przysługiwało, możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Warto dołączyć do niego dokumenty potwierdzające mieszkalny charakter budynku: wypis z ewidencji gruntów i budynków, dokumentację techniczną czy zaświadczenia potwierdzające możliwość całorocznego zamieszkania.

Trzeba przy tym pamiętać o granicach rozstrzygnięcia. Interpretacja indywidualna chroni tylko wnioskodawcę i odnosi się do konkretnego stanu faktycznego opisanego we wniosku. W innych sprawach fiskus może ocenić okoliczności odmiennie – zwłaszcza gdy budynek rzeczywiście ma charakter wyłącznie sezonowy i nie nadaje się do całorocznego zamieszkania. Osoby w podobnej sytuacji mogą jednak wystąpić o własną interpretację. Koszt wniosku to 40 zł, a uzyskana odpowiedź daje ochronę na wypadek sporu ze skarbówką.

Podstawa prawa art. 9 pkt 17 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 191 ze zm.) art. 3 pkt 2 i 2a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.)

Powołane interpretacje:

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.257.2026.1.JKU