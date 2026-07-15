Projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich wdraża unijne przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego, ale jednocześnie wprowadza szereg krajowych rozwiązań. Po raz pierwszy usługa najmu krótkoterminowego zostanie zdefiniowana w ustawie jako usługa hotelarska świadczona przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Powstanie również Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, który obejmie także prywatne mieszkania wynajmowane turystom.

Najem krótkoterminowy zostanie uznany za usługę hotelarską

Projekt doprecyzowuje pojęcie usługi hotelarskiej. Zgodnie z projektem, za usługę hotelarską uznaje się krótkotrwałą usługę trwającą, nie dłużej niż 30 dni i że pojęcie to jest tożsame z pojęciem „najmu krótkoterminowego”. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, doprecyzowanie nie wpływa na dotychczasowe traktowanie umów o usługi hotelarskie jako tych dotyczących najmu krótkoterminowego. Taka kwalifikacja nie doprowadzi do zatarcia granicy między umową najmu a najmu krótkoterminowego.

Każde mieszkanie będzie musiało otrzymać numer identyfikacyjny

W ogólnopolskim rejestrze znajdą się wszystkie obiekty świadczące usługi noclegowe, w tym prywatne mieszkania wynajmowane krótkoterminowo. Każdy obiekt będzie musiał posiadać regulamin pobytu oraz dane kontaktowe właściciela lub administratora.

Najem krótkoterminowy. Kary mogą sięgnąć nawet 50 tys. zł

W ramach sankcji przewidziano pieniężne kary administracyjne w wysokości do 50 000 zł. Poniżej przedstawiamy projektowane regulacje:

Podstawa prawa „Rozdział 5b

Administracyjne kary pieniężne



Art. 45e. Kto prowadzi działalność, która polega na świadczeniu usług hotelarskich, bez decyzji o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju i odpowiedniej kategorii lub uzyskania wpisu do właściwej ewidencji albo po jego zawieszeniu, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.



Art. 45f. 1. Kto, świadcząc usługi hotelarskie bez decyzji o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju i odpowiedniej kategorii, używa oznaczeń (również w celach marketingowych i reklamowych), które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, podlega administracyjnej karze pieniężnej do 50 000 zł.

2. Kto w ofertach usług hotelarskich nie podaje informacji o numerze ID nadanym w ramach Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich lub Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych, podlega administracyjnej karze pieniężnej do 50 000 zł.

3. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 45e oraz art. 45f ust. 1 i 2, w przypadku świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, nakłada i wymierza, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

4. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 45e oraz art. 45f ust. 1 i 2, marszałek województwa nakłada i wymierza w drodze decyzji administracyjnej.

5. Od decyzji marszałka województwa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

6. Administracyjne kary pieniężne określone w art. 45e oraz art. 45f ust. 1 i 2 stanowią dochód budżetu państwa.



Art. 45g. 1. Platformy internetowe pośredniczące w najmie krótkoterminowym, które działają z naruszeniem obowiązków lub warunków określonych w art. 6, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1028 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724, podlegają administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł za każde naruszenie.

2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada i wymierza na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w drodze decyzji administracyjnej, marszałek województwa właściwy miejscowo dla danego obiektu, którego dotyczy naruszenie.

3. Jeżeli zostaną naruszone obowiązki i warunki, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa właściwy miejscowo dla danego obiektu wzywa platformę internetową pośredniczącą w najmie krótkoterminowym aby spełniła te obowiązki i warunki w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Administracyjnej kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli wskazane w wezwaniu obowiązki i warunki zostaną spełnione terminowo.

4. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

5. Administracyjne kary pieniężne ustalone na podstawie ust. 1 stanowią dochód budżetu państwa.”.

Projektowane przepisy przewidują również, że wysokość kar pieniężnych określać będą w przypadku innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwi miejscowo marszałkowie województw. Projekt przewiduje również kary za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. Mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe będą mogli zgłaszać wnioski o kontrolę, a w przypadku stwierdzenia naruszeń samorząd będzie mógł wykreślić obiekt z rejestru.

Projekt ma za zadanie dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia dotyczącego danych o najmie krótkoterminowym. Platformy internetowe będą przekazywać państwu informacje o wynajmach, co ma zwiększyć przejrzystość rynku i ułatwić egzekwowanie przepisów.

Najem krótkoterminowy. Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Projekt zakłada wejście w życie nowych regulacji po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Prawniczka: rynek od lat potrzebował jasnych zasad

– Wczorajsza decyzja rządu oznacza rozpoczęcie procesu kompleksowego uregulowania rynku najmu krótkoterminowego. Obowiązek rejestracji obiektów i ich identyfikacji za pomocą numeru rejestracyjnego powinien zwiększyć transparentność rynku oraz ułatwić egzekwowanie obowiązujących przepisów – oceniła adwokat Katarzyna Gabrysiak.

Jak podkreśliła, nowe przepisy są odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku, który przez lata wyprzedzał obowiązujące regulacje. W efekcie zarówno właściciele mieszkań, jak i organy administracji często mierzyli się z niejednoznacznymi przepisami i rozbieżnościami interpretacyjnymi.

Nowe obowiązki dla właścicieli mieszkań

Zdaniem ekspertki nowe regulacje oznaczają dodatkowe obowiązki formalne dla właścicieli lokali oferowanych turystom, ale jednocześnie mogą zwiększyć bezpieczeństwo obrotu. Turyści zyskają łatwiejszą możliwość weryfikacji legalnie działających obiektów, a administracja skuteczniejsze narzędzia nadzoru nad rynkiem.

Największym wyzwaniem będzie wdrożenie nowych przepisów

Kluczowe będzie praktyczne stosowanie nowych regulacji. Powinny być one jednoznaczne i możliwe do wdrożenia zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i platformy rezerwacyjne. Zbyt skomplikowane procedury mogłyby zniechęcić część właścicieli do legalnego prowadzenia działalności – wskazała Gabrysiak.

Jej zdaniem dobrze przygotowany system rejestracji może uporządkować rynek, zwiększyć ochronę konsumentów oraz poprawić konkurencyjność branży turystycznej.

Podstawa prawa Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw Numer z wykazu: UC135

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