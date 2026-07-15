Najem krótkoterminowy ma zostać objęty jednolitymi zasadami obowiązującymi w całej Polsce. Przyjęty przez rząd projekt przewiduje obowiązek wpisu do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych oraz nadanie każdemu obiektowi indywidualnego numeru rejestracyjnego. Celem zmian jest ograniczenie działalności prowadzonej poza systemem oraz zwiększenie bezpieczeństwa turystów. Projekt jest elementem wdrażania unijnego rozporządzenia dotyczącego gromadzenia i udostępniania danych o usługach krótkoterminowego zakwaterowania, które ma zwiększyć transparentność rynku w państwach UE.

Branża: większa przejrzystość rynku to korzyść dla turystów

Z perspektywy profesjonalnego operatora oceniamy ten kierunek pozytywnie. Rynek najmu krótkoterminowego dynamicznie rozwija się od wielu lat, jednak dotychczas funkcjonował w oparciu o rozproszone regulacje. Wprowadzenie jednolitych zasad pozwoli uporządkować rynek i stworzyć bardziej równe warunki dla wszystkich uczestników - przekazał w rozmowie z Forsal.pl prezes Sun & Snow, Marcin Dumania.

Najem krótkoterminowy ważnym segmentem polskiej turystyki

Dodał, że na zmianach powinni skorzystać przede wszystkim turyści.

Łatwiejsza weryfikacja legalności obiektu zwiększy bezpieczeństwo rezerwacji i ograniczy ryzyko trafienia na fikcyjne oferty czy nieuczciwych wynajmujących. Dla właścicieli współpracujących z profesjonalnymi operatorami nowe obowiązki nie powinny stanowić dużego wyzwania, ponieważ wiele standardów dotyczących jakości obsługi, bezpieczeństwa czy transparentności jest już dziś stosowanych - powiedział.

Jak zaznaczył, kluczowe będzie jednak zachowanie równowagi pomiędzy skutecznym nadzorem a rozwojem rynku.

Najem krótkoterminowy jest ważnym elementem polskiej turystyki i w wielu miejscowościach apartamenty nie są już tylko dodatkiem czy alternatywą dla hoteli, ale pełnoprawnym i równorzędnym segmentem rynku noclegowego odpowiadającym na potrzeby rodzin, większych grup czy osób podróżujących służbowo. Dlatego nowe przepisy powinny eliminować nieuczciwe praktyki, jednocześnie nie ograniczając działalności podmiotów, które od lat prowadzą ją zgodnie z obowiązującymi przepisami - podsumował Dumani.

Podstawa prawa Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw Numer z wykazu: UC135

Śledź najnowsze informacje dotyczące rynku nieruchomości na Forsal.pl.