Forsal logo

Przydomowa oczyszczalnia zamiast szamba. Gdzie szukać dotacji w 2026 roku?

Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
51 minut temu
Szambo
Przydomowa oczyszczalnia zamiast szamba. Gdzie szukać dotacji w 2026 roku?/ShutterStock
Rosnące ceny wywozu szamba sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów myśli o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2026 roku nie ma jednej ogólnopolskiej dopłaty dla wszystkich, ale w wielu gminach można uzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych wsparcia. Sprawdź, kto może liczyć na dofinansowanie i gdzie szukać pieniędzy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zamiast szamba. Jak zdobyć dofinansowanie w 2026 roku?

Rosnące koszty wywozu nieczystości sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów rozważa montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć wydatki związane z regularnym opróżnianiem szamba, ale sama inwestycja może kosztować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W 2026 roku nie obowiązuje jeden powszechny rządowy program, w którym każdy właściciel nieruchomości mógłby automatycznie otrzymać np. 8000 zł na budowę oczyszczalni. Dostępne są jednak różne mechanizmy wsparcia – przede wszystkim lokalne programy gmin oraz środki kierowane do samorządów.

Wysokość pomocy zależy od konkretnego programu. Niektóre gminy oferują mieszkańcom dotacje pokrywające część kosztów inwestycji, często z określonym limitem kwotowym. Przykładowo w jednym z naborów samorządowych w 2026 roku przewidziano wsparcie sięgające do 70 proc. kosztów budowy, maksymalnie do 11 tys. zł.

Kto może dostać dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię?

Największe programy publiczne często nie są kierowane bezpośrednio do właścicieli domów, ale do gmin i związków międzygminnych, które następnie mogą realizować inwestycje na swoim terenie.

ARiMR w ramach działania dotyczącego systemów indywidualnego oczyszczania ścieków przewiduje wsparcie dla gmin oraz związków międzygminnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Pomoc dotyczy przede wszystkim terenów poza granicami miast oraz poza obszarami objętymi określonymi aglomeracjami kanalizacyjnymi.

W tym przypadku poziom wsparcia może wynosić do 75 proc. kosztów kwalifikowanych, a limit pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 1,5 mln zł.

otacja 8000 zł? To wsparcie dotyczy czegoś innego

Informacja o dotacji 8000 zł często pojawia się w kontekście ekologicznych inwestycji przy domu, ale należy sprawdzić dokładnie, czego dotyczy dany program.

W 2026 roku kwota do 8000 zł została wskazana w programie „Mikroretencja w domach i ogrodach”, który dotyczy przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Nie jest to program finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dlatego osoby zainteresowane budową oczyszczalni powinny przede wszystkim sprawdzić programy swojej gminy oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. To właśnie tam najczęściej pojawiają się nabory dla mieszkańców.

Nowe opłaty dla milionów Polaków? Polska i 10 państw UE chcą zatrzymać zmiany w ETS
Nowe opłaty dla milionów Polaków? Polska i 10 państw UE chcą zatrzymać zmiany w ETS

Jak sprawdzić, czy twoja gmina dopłaca do budowy oczyszczalni?

Pierwszym krokiem powinien być kontakt z urzędem gminy. Samorządy mogą prowadzić własne programy wsparcia albo przygotowywać inwestycje obejmujące większą liczbę nieruchomości.

Warto sprawdzić:

  • czy nieruchomość znajduje się na obszarze, gdzie możliwe jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni,
  • czy gmina prowadzi aktualny nabór,
  • jakie dokumenty trzeba przygotować,
  • jaki jest maksymalny poziom dofinansowania,
  • czy inwestycję można rozpocząć przed podpisaniem umowy o przyznaniu środków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dofinansowanie?

Przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić wymagania techniczne oraz formalne. W wielu programach dofinansowanie obejmuje wyłącznie urządzenia spełniające określone normy i posiadające odpowiednie certyfikaty.

Przykładowo w samorządowych programach wsparcia wymagane mogą być oczyszczalnie zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych oznacza to, że przed zakupem urządzenia warto sprawdzić nie tylko cenę, ale również możliwość uzyskania refundacji i wymagania konkretnego programu.

Gdzie szukać dotacji? Te instytucje mają pieniądze dla mieszkańców

Najważniejsze miejsca, w których można znaleźć informacje o dostępnych środkach:

  • urząd gminy lub miasta,
  • wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • programy realizowane przez instytucje publiczne,
  • lokalne nabory dla mieszkańców.

W 2026 roku pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków są dostępne, ale nie w formie jednej ogólnopolskiej dotacji dla każdego właściciela domu. Największe szanse na wsparcie mają osoby, które sprawdzą aktualne programy lokalne i nabory prowadzone przez samorządy.

Dlaczego coraz więcej Polaków rezygnuje z szamba?

Dla wielu właścicieli domów przydomowa oczyszczalnia ścieków staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego szamba. Choć koszt jej budowy jest wyższy na początku, w dłuższej perspektywie może oznaczać niższe koszty eksploatacji i większą wygodę użytkowania.

W przypadku szamba konieczne jest regularne zamawianie wywozu nieczystości, co przy rosnących cenach usług asenizacyjnych może znacząco obciążać domowy budżet. Przydomowa oczyszczalnia pozwala ograniczyć częstotliwość takich wydatków, ponieważ ścieki są oczyszczane na miejscu, a ilość pozostałych osadów jest znacznie mniejsza.

Dodatkową zaletą jest bardziej ekologiczny charakter takiego rozwiązania. Prawidłowo wykonana i użytkowana oczyszczalnia ogranicza ryzyko zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych, a oczyszczona woda może być odprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściciele nieruchomości muszą jednak pamiętać, że wybór oczyszczalni zależy od warunków działki, rodzaju gruntu, poziomu wód oraz lokalnych przepisów. Nie w każdym miejscu możliwe będzie zastosowanie takiego rozwiązania, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji warto sprawdzić wymagania techniczne i formalne.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Adam Kuchta
Adam Kuchta

Związany z wydawnictwem Infor od 2007 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracujący dotychczas z wydawnictwami m.in.: Medium, DiaPol, dziennik giełdy warszawskiej "Parkiet". Współautor książki "Jednolity Plik Kontrolny - poradnik praktyczny". Publikacje w czasopismach m.in.: "Parkiet", "Monitor Księgowego", "Biuletyn Głównego Księgowego", "Dziennik Gazeta Prawna". Publikacje na portalach internetowych m.in.: Onet.pl, Polki.pl, GazetaPrawna.pl. Redaktor naczelny portalu Infor.pl w latach 2021-2023.

Zapraszam do współpracy w zakresie publikacji na portalu Infor.pl. Zostań ekspertem portalu! Kontakt: adam.kuchta@infor.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzydomowa oczyszczalnia zamiast szamba. Gdzie szukać dotacji w 2026 roku? »
Tematy: dofinansowaniepieniądzeszambooczyszczalnia ścieków
Nie przegap
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki
Budowa trasy HS2 w Wielkiej Brytanii
Wydadzą 500 mld zł na szybką kolej. Będzie później, do tego wolniejsza i krótsza. To lekcja dla Polski
Zmiany w nadzorze pedagogicznym od 1 września 2026 r. – nowe obowiązki szkół i kuratorów
Zmiany w nadzorze pedagogicznym od 1 września 2026 r. – nowe obowiązki szkół i kuratorów
Dowód osobisty
UE zaostrza przepisy. W 2027 r. klient podczas zakupów będzie musiał podać swój PESEL
Recyklomat, butelkomat
Nowe rodzaje opakowań w systemie kaucyjnym. Do butelkomatów trafią kartony po soku, mleku, małe szklane butelki
piec gazowy
Klamka zapadła. Rząd podał czarną listę urządzeń grzewczych. Zapomnij o dopłatach
Polecamy
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
paragraf lupa szkło powiększające prawo przepisy prawne akty normatywne ustawa rozporządzenie zarządzenie dekret obwieszczenie
Nadzór wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK
Aleksandar Vuczić
Serbia wesprze Ukrainę humanitarnie. Vuczić: nie będzie pomocy wojskowej
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Eutanazja
Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę
Kraj
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
kamera, sąsiad, posesja, dom, monitoring
Masz kamerę na elewacji? Jeden błąd może kosztować cię kilkadziesiąt tysięcy złotych
Patrol policji na skraju lasu
Sezon na jagody trwa, ale łatwo narazić się na mandat. Tego w lesie robić nie wolno
Świat
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Zełenski
Zmiana na czele ukraińskiego MON. Zełenski powierzył obowiązki nowemu szefowi resortu
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj