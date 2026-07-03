Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wyniki matur 2026 zostaną ogłoszone w środę, 8 lipca 2026 r. Wyniki będą dostępne od godz. 8:30.

Wyniki matury 2026. Co roku tysiące maturzystów nie dowierza

Proces sprawdzania egzaminów maturalnych trwał od maja, uczestniczyło w nim tysiące nauczycieli. Jednak sam fakt nauczania przedmiotu to za mało, by móc sprawdzać arkusze maturalne.

By sprawdzać arkusze maturalne trzeba spełnić wymagania formalne, ukończyć szkolenie prowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i zostać wpisanym do ewidencji egzaminatorów. Sam fakt uczenia języka polskiego w klasie maturalnej nie wystarcza. OKE wskazuje m.in. wymóg kwalifikacji nauczycielskich, odpowiedniego stażu dydaktycznego oraz ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym

- wyjaśniała w rozmowie z Forsalem nauczycielka j. polskiego Aneta Korycińska. Sprawdzanie matury trwa zwykle dłużej niż sam egzamin pisemny.

Jak co roku maturzyści z niecierpliwością oczekują terminu ogłoszenia wyników matur. Warto wiedzieć, że od wyniku matury można się odwołać, wcześniej natomiast trzeba złożyć wniosek o wgląd do pracy. Nie warto zwlekać: z takim wnioskiem można wystąpić natychmiast po ogłoszeniu wyników, później również trzeba się spieszyć, bo na upomnienie się o ponowną weryfikację punktów uczeń ma tylko 2 dni.

Jak wynika z danych publikowanych przez CKE, w 2025 roku na około 250 tys. zdających, ponad 80 tys. maturzystów prosiło o wgląd do pracy. Niemal 5,5 tys. osób podwyższono wyniki. Dla tysięcy maturzystów oznaczało to większe szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów.

Gdzie znaleźć wyniki matury 2026? Nie szukaj ich na stronie CKE

CKE nie publikuje indywidualnych wyników matur na swojej stronie internetowej. By sprawdzić, ile procent z egzaminu uzyskał uczeń, musi on zalogować się w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) pod adresem ziu.gov.pl. Dane do logowania (login i hasło) maturzysta otrzymał w szkole. Wynik egzaminów maturalnych można poznać również w szkole: tu uczeń odbierze świadectwo dojrzałości, aneks i informację o wynikach.

Wyniki są dostępne od godziny 8:30 w środę 8 lipca. Osoby, które zdawały egzamin w terminie dodatkowym (1-16 czerwca 2026 r.), nie czekają dłużej na wyniki. CKE ogłasza je tego samego dnia, czyli 8 lipca 2026 r., razem z wynikami zdających w terminie głównym.

Kiedy maturzysta otrzyma świadectwo dojrzałości?

Świadectwa dojrzałości wydawane są przez szkoły w dniu ogłoszenia wyników matur, a więc już 8 lipca 2026 r. W tym celu uczeń powinien osobiście (z dokumentem tożsamości) udać się do sekretariatu szkoły. Świadectwo może odebrać również upoważniona pisemnie inna osoba.

Już ponad 100 unieważnionych egzaminów

Zgodnie z przepisami egzamin z danego przedmiotu może zostać unieważniony m.in. gdy zdający:

wniesie na salę egzaminacyjną telefon komórkowy lub inne urządzenie telekomunikacyjne (nawet jeśli z niego nie korzysta),

korzysta z niedozwolonych materiałów lub pomocy,

niesamodzielnie rozwiązuje zadania (ściąga lub pomaga innym),

zakłóca przebieg egzaminu w sposób utrudniający jego przeprowadzenie.

Rok 2026 nie należał do wyjątków: jak co roku na sali egzaminacyjnej znaleźli się maturzyści, którzy zabrali ze sobą niedozwolony przedmiot: najczęściej był to smartfon. Ponad 100 egzaminów zostało unieważnionych, najczęstszym powodem było właśnie wniesienie na salę telefonu. Nastąpił również wyciek arkuszy maturalnych, co z kolei poskutkowało zawiadomieniami do prokuratury.

Jak w rozmowie z RMF FM zaznaczył dyrektor CKE prof. Robert Zakrzewski, liczba unieważnień może jeszcze wzrosnąć. Do unieważnienia może dojść także po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania prac egzaminatorzy lub OKE stwierdzą niesamodzielne rozwiązanie zadań. Możliwe jest również unieważnienie z przyczyn organizacyjnych, np. w razie zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych uniemożliwiającego ustalenie wyniku.

W 2025 roku CKE unieważniła łącznie 244 egzaminy.