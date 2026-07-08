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Nowe kierunki studiów przyszłości 2026. Co warto studiować po maturze?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:00
hr przyszłość AI sztuczna inteligencja automatyzacja
Nowe kierunki studiów przyszłości 2026. Co warto studiować po maturze?/Shutterstock
Gorączkowy czas oczekiwania na wyniki matur elektryzuje tysiące polskich rodzin. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia to dziś brutalna gra o rynkowe przetrwanie. Współczesne uczelnie wyższe wreszcie zrozumiały, że tradycyjne programy kształcenia produkują wyłącznie bezrobotnych. W tym roku akademickim nastąpiła prawdziwa rewolucja w ofertach czołowych uniwersytetów i politechnik. Poznaj unikalne, nowo powstałe kierunki studiów, które idealnie odpowiadają na potrzeby nowoczesnego biznesu.

Zarządzanie ludźmi oraz sztuczną inteligencją w biznesie

Absolutnym hitem tegorocznej rekrutacji akademickiej są studia z zakresu menedżerskiego. Prestiżowy Uniwersytet Warszawski uruchomił nowatorski kierunek magisterski skupiony wokół sztucznej inteligencji. Chodzi o unikalne studia „Zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI”. To doskonała odpowiedź na błyskawiczne zmiany technologiczne na globalnym rynku.

Program tych studiów nie skupia się na nudnym programowaniu kodu. Kształci on nowoczesnych liderów potrafiących efektywnie zarządzać całymi zespołami hybrydowymi. Studenci uczą się tam koordynacji pracy ludzi oraz zaawansowanych algorytmów. To kluczowa umiejętność w dobie automatyzacji procesów w korporacjach. Absolwenci tego kierunku będą rozchwytywani przez największe międzynarodowe firmy.

Nowoczesna humanistyka cyfrowa niszczy stare stereotypy

Przez wiele lat studia humanistyczne były niesprawiedliwie synonimem braku pracy. Ten krzywdzący mit ostatecznie przechodzi do historii polskiego szkolnictwa wyższego. Uczelnie regionalne, takie jak Uniwersytet Łódzki, wprowadzają rewolucyjną ścieżkę kształcenia. Mowa o innowacyjnym kierunku „Humanistyka cyfrowa - Data Science”.

To genialne połączenie nauk tradycyjnych z nowoczesną analizą danych:

  • Studenci uczą się obsługi zaawansowanych narzędzi do przetwarzania języka naturalnego.
  • Program obejmuje cyfrowe archiwizowanie cennych tekstów i zasobów kulturowych.
  • Nauka analizy wielkich zbiorów danych (Big Data) otwiera drzwi do marketingu.
  • Absolwenci zyskują twarde kompetencje cyfrowe cenione w sektorze IT.
  • Łączenie wiedzy ogólnej z technologią daje ogromną przewagę rynkową.

Dzięki temu filolodzy i kulturoznawcy stają się poszukiwanymi analitykami biznesowymi.

Wąskie specjalizacje prawne oraz zielona transformacja energetyczna

Klasyczne prawo oraz ogólna inżynieria powoli ustępują miejsca mikrospecjalizacjom. Reagując na obecną sytuację geopolityczną, uczelnie stworzyły wyjątkowy profil kształcenia. Jest to unikalne „Prawo służb mundurowych i celno-skarbowych”. Studenci poznają tam zawiłości uszczelniania granic państwowych i procedur bezpieczeństwa.

Z kolei politechniki mocno stawiają na unijne wymogi ekologiczne. Gigantyczną popularnością cieszą się studia z zakresu Geotermii i Inżynierii Energii Odnawialnej. Transformacja energetyczna w Polsce wymaga bowiem tysięcy wykwalifikowanych specjalistów. Absolwenci tych kierunków będą projektować nowoczesne farmy wiatrowe i instalacje słoneczne. To gwarancja stabilnego i niezwykle dochodowego zatrudnienia przez dekady.

Jak mądrze wybrać kierunek studiów po odebraniu wyników?

Maturzyści nie powinni kierować się wyłącznie ładnie brzmiącą nazwą kierunku. Kluczem do sukcesu jest dokładna analiza programu i praktyk zawodowych. Rynek pracy zmienia się obecnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając studia, warto stawiać na kierunki łączące kilka dziedzin. Interdyscyplinarność to dziś najważniejsza cecha poszukiwana przez pracodawców na świecie.

FAQ

Czy kierunek „Zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI” wymaga umiejętności programowania?

Nie, są to studia o profilu typowo menedżerskim i psychologicznym. Skupiają się na zarządzaniu zespołem oraz etycznym wdrażaniu algorytmów w firmie. Znajomość języków programowania nie jest wymagana podczas procesu rekrutacji.

Czym różni się humanistyka cyfrowa od zwykłej filologii polskiej?

Humanistyka cyfrowa łączy naukę o kulturze z nowoczesną analizą danych Data Science. Studenci zyskują twarde umiejętności techniczne, zachowując jednocześnie humanistyczne spojrzenie na świat. To idealny miks dla współczesnego sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Dlaczego warto studiować kierunki związane z odnawialnymi źródłami energii?

Branża zielonej energii przeżywa obecnie gigantyczny boom z powodu unijnych dotacji. Polskie firmy pilnie poszukują inżynierów wyspecjalizowanych w geotermii oraz fotowoltaice. Te studia gwarantują bardzo wysokie zarobki tuż po obronie dyplomu.

Kiedy uczelnie kończą przyjmowanie dokumentów od tegorocznych maturzystów?

Terminy rekrutacji podstawowej na większości publicznych uniwersytetów mijają w połowie lipca. Dokładne daty zależą od konkretnej uczelni oraz wybranego trybu studiów. Należy regularnie sprawdzać harmonogram w systemach internetowej rejestracji kandydatów.

Gdzie można znaleźć pełną listę nowych kierunków studiów na polskich uczelniach?

Oficjalne wykazy i szczegółowe opisy nowości publikują systemy rekrutacyjne poszczególnych placówek. Warto też śledzić ogólnopolskie portale edukacyjne oraz oficjalne komunikaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: studiapieniądzeprzyszłośćkierunki studiów
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