Ceny studiów znowu w górę. Uczelnie znalazły sposób, jak legalnie podnieść czesne w trakcie roku

Dla wielu studentów oraz ich rodziców kluczowym problemem nie jest jednak sama cena wyjściowa, ale niepewność co do stałości kosztów w kolejnych latach nauki. Coraz powszechniejszą praktyką staje się bowiem modyfikacja stawek w trakcie trwania cyklu kształcenia. Uczelnie wyższe wypracowały precyzyjne mechanizmy prawne, które pozwalają im na legalne podnoszenie czesnego studentom, którzy już podpisali umowy i rozpoczęli naukę.

Klauzule waloryzacyjne jako legalny bat na kieszeń studenta

Podstawowym narzędziem pozwalającym na zmianę wysokości opłat w trakcie trwania studiów jest tak zwana klauzula waloryzacyjna. Jest to specjalny zapis umowny, który uzależnia zmianę wysokości czesnego od obiektywnych wskaźników makroekonomicznych. Najczęściej uczelnie powołują się na średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli oficjalny komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z punktu widzenia prawa, aby taka podwyżka była w pełni legalna, zapis w umowie o warunkach odpłatności za studia musi spełniać kilka rygorystycznych warunków:

Musi jednoznacznie wskazywać wskaźnik, na podstawie którego dojdzie do zmiany ceny.

Nie może pozostawiać władzom uczelni pełnej dowolności w ustalaniu nowej stawki.

Musi określać maksymalny pułap ewentualnej podwyżki w skali roku.

Powinien gwarantować studentowi prawo do rezygnacji ze studiów bez kar umownych w przypadku braku akceptacji nowej ceny.

Jeśli umowa zawiera ogólny zapis, że „uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego w przypadku wzrostu kosztów”, taki przepis ma charakter abuzywny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie kwestionuje tego typu sformułowania. Wpisanie klauzuli niedozwolonej do umowy sprawia, że jest ona nieważna z mocy prawa, a student może domagać się zwrotu niesłusznie pobranych opłat.

Uprawnienia studenta i granice ingerencji rektora

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w sposób jasny określa ramy, w jakich mogą poruszać się władze uczelni. Po pierwsze, uczelnia nie może wprowadzać nowych rodzajów opłat, które nie były przewidziane w regulaminie opłat w momencie rekrutacji. Oznacza to, że jeśli w umowie nie było mowy o opłatach za egzaminy poprawkowe czy korzystanie z biblioteki, rektor nie może ich wprowadzić zarządzeniem w trakcie roku akademickiego.

Po drugie, każda zmiana regulaminu opłat oraz wzorca umowy wymaga odpowiedniego wyprzedzenia. Uczelnia ma obowiązek poinformować studentów o planowanej podwyżce z zachowaniem terminów określonych w statucie lub samej umowie. Zazwyczaj jest to okres od jednego do trzech miesięcy przed rozpoczęciem nowego semestru, co ma dać studentowi czas na podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki lub przeniesieniu się na inną uczelnię.

Warto pamiętać, że student nie jest bezbronny wobec jednostronnych decyzji uczelni. W sytuacji, gdy podwyżka rażąco odbiega od wskaźników inflacyjnych lub umowa nie zawierała jasnych kryteriów waloryzacji, sprawę można skierować do sądu powszechnego. Polskie orzecznictwo stoi na stanowisku, że student w relacji z uczelnią posiada status konsumenta, co zapewnia mu szczególną ochronę prawną przed silniejszą pozycją kontraktową szkoły wyższej.

Ryzyko finansowe a planowanie budżetu edukacyjnego

Rosnące koszty edukacji wymuszają zmianę podejścia do wyboru kierunku studiów. Kandydaci muszą analizować umowy z uczelniami z taką samą ostrożnością, z jaką analizują umowy kredytowe czy leasingowe. Brak dokładnej weryfikacji zapisów o waloryzacji czesnego może skutkować tym, że finalny koszt uzyskania dyplomu licencjata lub magistra będzie o kilka lub kilkanaście tysięcy złotych wyższy, niż zakładano na początku pierwszego roku.

Pracodawcy również z uwagą śledzą te trendy, ponieważ rosnące koszty studiów komercyjnych wpływają na oczekiwania płacowe absolwentów wchodzących na rynek pracy. W obliczu deficytu specjalistów w wielu branżach, firmy coraz częściej decydują się na dofinansowanie studiów swoim pracownikom, traktując to jako formę benefitu i element budowania lojalności kadry.

FAQ

Czy uczelnia może podnieść czesne w trakcie roku akademickiego bez mojej zgody?

Uczelnia może zmienić wysokość opłat tylko wtedy, gdy w podpisanej przez Ciebie umowie znajduje się precyzyjna klauzula waloryzacyjna. Zapis ten musi jasno określać kryteria podwyżki, na przykład na podstawie wskaźnika inflacji GUS. Jeśli umowa nie zawiera takiego mechanizmu, jednostronna podwyżka jest nielegalna.

Co mogę zrobić, gdy uczelnia nagle informuje o wzroście opłat za studia?

W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować zapisy podpisanej umowy oraz regulaminu opłat. Jeśli podwyżka jest zgodna z legalną klauzulą waloryzacyjną, masz prawo nie zgodzić się na nowe warunki i rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli zapisy budzą wątpliwości lub mają charakter ogólny, sprawę warto zgłosić do rzecznika konsumentów lub UOKiK.

Czy w trakcie studiów rektor może wprowadzić nowe, dodatkowe opłaty?

Nie, prawo zabrania wprowadzania zupełnie nowych kategorii opłat w trakcie trwania cyklu kształcenia dla osób już studiujących. Wszystkie opłaty, jakie student będzie musiał ponieść (np. za powtarzanie semestru, dyplom, zajęcia dodatkowe), muszą być znane i zaakceptowane w momencie podpisywania umowy rekrutacyjnej.