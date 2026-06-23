Najlepsze uczelnie w Polsce 2026

Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026. Z kolei wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.

Całość uzupełnia zestawienie najlepszych - według autorów rankingu - kierunków studiów.

Publikowany co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Ranking Uczelni Wyższych jest opisywany jako „najbardziej kompletna i aktualna mapa polskiego szkolnictwa wyższego”. Obecnie obejmuje trzy uzupełniające się rankingi.

76 głównych kierunków studiów

Ranking uczelni akademickich uwzględnia wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ranking kierunków studiów obejmuje w tym roku 76 głównych kierunków lub grup kierunków studiów w uczelniach akademickich; tegoroczną nowością jest elektroradiologia. Ranking uczelni zawodowych uwzględnia z kolei uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące na poziomie magisterskim.

Kapitule ponownie przewodniczył prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, a wśród jej członków znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego, instytucji wspierających innowacyjność, rynku pracy oraz wydawnictwa Elsevier.

Oceniane były takie wskaźniki jak: efektywność naukowa, umiędzynarodowienie, prestiż, potencjał naukowy, absolwenci na rynku pracy, warunki kształcenia i innowacyjność.

Ranking „Perspektywy 2026”

Wśród uczelni akademickich ex aequo pierwsze miejsce zdobyły: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ten pierwszy obronił tytuł z ostatnich lat, a drugi - wspiął się o jedno oczko względem ostatnich edycji. Podium zamknęła Politechnika Warszawska.

W czołówce znalazły się także: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (miejsce 4.), Politechnika Gdańska (5.), Politechnika Wrocławska (6.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7.), Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska (miejsce 8. ex aequo) oraz Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet Gdański (dzielą miejsce 10.).

Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie, która przed rokiem zamykała podium. Drugie miejsce ex aequo zajęły: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Najpopularniejsze kierunki studiów

Z kolei ranking kierunków studiów to zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W tym roku oceniono 76 grup kierunków w dziewięciu dziedzinach, obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczny, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Ranking uzupełnia zestawienie wg typów uczelni; m.in. wśród uczelni niepublicznych akademickich na pierwszym miejscu jest ponownie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2026 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zajmuje się wspieraniem i promocją edukacji, w szczególności szkolnictwa wyższego. W jej władzach zasiadają obecni i byli rektorzy polskich uczelni oraz osoby zaangażowane w rozwój edukacji. Fundacja organizuje debaty i seminaria oraz prowadzi w ośrodkach akademickich w całej Polsce kampanie informacyjne dla maturzystów i studentów. Publikuje też ogólnopolskie rankingi uczelni i szkół średnich.