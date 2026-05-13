Technologia zmienia zasady gry

Zmiany zachodzące w gospodarce i technologii podważają fundamenty systemu szkolnictwa wyższego. Sztuczna inteligencja, automatyzacja i cyfryzacja sprawiają, że kompetencje zawodowe dezaktualizują się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Tymczasem wiele programów studiów wciąż opiera się na modelu opracowanym kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu.

Pracodawcy patrzą na kompetencje

Coraz więcej pracodawców zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczne umiejętności, doświadczenie projektowe oraz zdolność szybkiego uczenia się. W branżach technologicznych, marketingowych czy kreatywnych portfolio i kompetencje praktyczne często mają większe znaczenie niż formalne wykształcenie. Firmy coraz chętniej zatrudniają osoby po kursach online, bootcampach czy programach certyfikacyjnych organizowanych przez globalne firmy technologiczne.

Inflacja dyplomów

Problemem staje się również masowość szkolnictwa wyższego. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba osób z dyplomem znacząco wzrosła, przez co sam fakt ukończenia studiów przestał być wyróżnikiem. To zjawisko określane jest przez ekonomistów jako „inflacja dyplomów”. Coraz więcej absolwentów wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji lub trafia do zawodów niezwiązanych z ukończonym kierunkiem.

Uczelnie pod presją demografii

Sytuację pogarsza także demografia. Liczba studentów w Polsce spada, a uczelnie konkurują o kandydatów. W efekcie część szkół wyższych obniża wymagania rekrutacyjne i stawia bardziej na utrzymanie liczby studentów niż na jakość kształcenia. Krytycy systemu wskazują, że prowadzi to do dalszego osłabienia wartości dyplomu.

Rosnące koszty i rozczarowanie absolwentów

Rosną również koszty życia i edukacji. Młodzi ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie, czy kilkuletnie studia są opłacalną inwestycją. Wielu absolwentów rozpoczyna karierę zawodową z niskimi zarobkami i poczuciem niedopasowania kompetencji do realnych potrzeb rynku pracy.

Uniwersytety nie znikną, ale muszą się zmienić

Nie oznacza to jednak, że uniwersytety stają się zbędne. Uczelnie nadal odgrywają kluczową rolę w rozwoju badań naukowych, innowacji oraz kształceniu specjalistów w zawodach wymagających długiego przygotowania, takich jak medycyna, prawo czy inżynieria. Coraz wyraźniej widać jednak, że model edukacji oparty na jednorazowym zdobyciu dyplomu przestaje odpowiadać realiom współczesnej gospodarki.

Era edukacji ciągłej

Eksperci podkreślają, że przyszłość należy do edukacji ciągłej. Pracownicy będą musieli regularnie aktualizować kompetencje i uczyć się przez całe życie. W praktyce oznacza to rozwój krótkich kursów specjalistycznych, mikrocertyfikatów i elastycznych modeli nauczania.

Największa transformacja od lat 90.

Dla polskich uczelni nadchodzące lata mogą być okresem największej transformacji od początku lat 90. Od ich zdolności do współpracy z biznesem, aktualizacji programów nauczania i wykorzystania nowych technologii zależeć będzie, czy odzyskają pozycję kluczowych instytucji rozwoju społecznego i gospodarczego.

Kompetencje ważniejsze niż sam dyplom

W świecie dynamicznych zmian sam dyplom coraz częściej okazuje się niewystarczający. O przewadze na rynku pracy decydować będą przede wszystkim umiejętność adaptacji, kompetencje praktyczne i gotowość do ciągłego uczenia się.