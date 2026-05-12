Weryfikacja wieku w internecie coraz bliżej. Rząd szykuje nowe przepisy dla użytkowników sieci

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 21:12
Polska przygotowuje kolejne zmiany dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Rząd pracuje nad systemem weryfikacji wieku użytkowników sieci, który ma ograniczyć najmłodszym dostęp do szkodliwych treści i mediów społecznościowych. Jak poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka, projekt nowych przepisów ma zostać przedstawiony jeszcze przed wakacjami. Zmiany są częścią szerszych działań Unii Europejskiej związanych z cyfrową tożsamością i ochroną nieletnich w internecie.

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała podczas spotkania ministrów edukacji Unii Europejskiej w Brukseli, że trwają końcowe prace nad ustawą wdrażającą do polskiego prawa europejski portfel tożsamości cyfrowej. W ramach nowych rozwiązań mają pojawić się mechanizmy umożliwiające potwierdzanie wieku użytkowników korzystających z internetu i platform społecznościowych.

Jak zapowiedziała szefowa MEN, projekt przepisów ma zostać przedstawiony prawdopodobnie do końca czerwca. Rząd planuje, aby nowe regulacje zaczęły obowiązywać jeszcze przed końcem 2026 roku. W praktyce oznaczałoby to wprowadzenie narzędzi pozwalających skuteczniej kontrolować dostęp dzieci i nastolatków do treści uznawanych za niebezpieczne lub nieodpowiednie dla ich wieku.

Bezpieczeństwo dzieci w sieci jednym z głównych tematów w UE

Kwestia wpływu internetu i mediów społecznościowych na najmłodszych coraz mocniej wybrzmiewa w debacie publicznej w całej Europie. Temat został poruszony również podczas spotkania ministrów edukacji państw członkowskich UE w Brukseli. Dyskusję zainicjowała Słowacja, zwracając uwagę na rosnące zagrożenia związane z aktywnością dzieci i młodzieży w sieci.

Barbara Nowacka podkreśliła, że problem dotyczy dziś praktycznie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jak zaznaczyła, młodzi użytkownicy internetu są narażeni nie tylko na cyberprzemoc i hejt, ale również na kontakt ze szkodliwymi treściami, dezinformacją czy próbami manipulacji.

Ministra edukacji wskazała, że zagrożenia obejmują między innymi:

  • cyberbullying,
  • przemoc psychiczną w sieci,
  • uzależnienie od mediów społecznościowych,
  • depresję i problemy emocjonalne,
  • kontakt z radykalnymi treściami i próbami indoktrynacji.

Zdaniem szefowej MEN problem wymaga wspólnych działań całej Unii Europejskiej, ponieważ zagrożenia internetowe nie kończą się na granicach pojedynczych państw.

Komisja Europejska chce przyspieszyć wdrażanie nowych rozwiązań

Pod koniec kwietnia Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich o przyspieszenie prac nad wdrażaniem narzędzi do weryfikacji wieku internautów. Bruksela chce, aby specjalna aplikacja była dostępna dla obywateli jeszcze przed końcem roku.

Unijne przepisy zakładają, że państwa członkowskie będą mogły wdrożyć system jako osobną aplikację albo połączyć go z europejskim portfelem tożsamości cyfrowej. To rozwiązanie ma docelowo funkcjonować we wszystkich krajach wspólnoty do końca 2026 roku.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej ma umożliwiać obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości online oraz korzystanie z usług publicznych i prywatnych bez konieczności wielokrotnego podawania danych. Jednym z jego elementów ma być właśnie możliwość szybkiego potwierdzania wieku użytkownika.

Rząd zapowiada kolejne zmiany dotyczące dzieci i młodzieży

Weryfikacja wieku w sieci to nie jedyne rozwiązanie przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała również dalsze działania związane z ograniczaniem wpływu smartfonów i mediów społecznościowych na uczniów.

Na początku czerwca MEN ma przyjąć projekt zakazujący korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Według zapowiedzi nowe przepisy mają pomóc ograniczyć rozpraszanie uczniów podczas lekcji i poprawić koncentrację dzieci.

Od 1 września w szkołach ma pojawić się również edukacja medialna. Uczniowie będą uczyć się między innymi:

  • rozpoznawania fake newsów,
  • bezpiecznego korzystania z internetu,
  • krytycznej analizy treści publikowanych w sieci,
  • zasad ochrony prywatności,
  • świadomego korzystania z mediów społecznościowych.

Resort edukacji podkreśla, że nowe zajęcia mają pomóc młodym ludziom lepiej odnajdywać się w cyfrowej rzeczywistości i zwiększyć ich odporność na manipulację oraz dezinformację.

Australia pokazała kierunek zmian

Barbara Nowacka zwróciła uwagę, że część państw już zdecydowała się na bardziej radykalne ograniczenia dotyczące dostępu nieletnich do platform społecznościowych. Jako przykład wskazała Australię, która wprowadziła przepisy zakazujące korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia.

Debata dotycząca bezpieczeństwa dzieci w internecie staje się coraz ważniejsza również w Europie. Coraz więcej państw analizuje możliwość wprowadzenia ograniczeń wiekowych, obowiązkowej weryfikacji użytkowników oraz dodatkowych zabezpieczeń chroniących najmłodszych przed szkodliwymi treściami online.

