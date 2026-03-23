Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w marcu 2026 roku

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w marcu 2026 roku odbyła się w sposób automatyczny. Oznacza to, że każdy rolnik pobierający świadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie musiał składać żadnych wniosków ani wizytować placówki terenowej, aby otrzymać podwyżkę. Przeliczenia dokonano z urzędu, a wyższe kwoty są automatycznie naliczane przy marcowych wypłatach.

Emerytura podstawowa i najniższe świadczenie rolnicze

Kluczowym elementem waloryzacji jest ustalenie nowych progów dla emerytur. Od 1 marca 2026 roku:

Emerytura podstawowa wzrosła do kwoty 1780,64 zł brutto. Jest ona bazą, od której oblicza się wiele innych świadczeń rolniczych

Najniższa emerytura rolnicza została zrównana z najniższą emeryturą w systemie powszechnym (ZUS) i wynosi obecnie 1978,49 zł brutto.

Ile to jest "na rękę"? Dzięki kwocie wolnej od podatku (do 2 500 zł miesięcznie), od najniższej emerytury nie jest odprowadzany podatek dochodowy, a jedynie składka zdrowotna. Oznacza to, że seniorzy otrzymają do portfela ok. 1 800,43 zł netto.

Wzrost dodatków do emerytur i rent

Waloryzacja (wskaźnik 5,3 proc.) objęła nie tylko świadczenia główne, ale także liczne dodatki wypłacane wraz z emeryturą lub rentą. Oto konkretne kwoty po podwyżce:

Dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek kombatancki: 366,68 zł.

Świadczenie dla sołtysów: 373,67 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej: 689,17 zł.

Ryczałt energetyczny (miesięczny): 336,16 zł.

Co to oznacza dla "trzynastki" i "czternastki"?

Marcowa waloryzacja bezpośrednio wpływa na wysokość dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. "trzynastej emerytury". W kwietniu 2026 roku "trzynastka" zostanie wypłacona w wysokości równej najniższej emeryturze rolniczej, czyli 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł netto). Seniorzy mogą również spodziewać się wypłaty 14. emerytury w drugiej połowie roku, której ostateczna wysokość i termin zostaną potwierdzone w rządowym rozporządzeniu.

Ważne informacje o wypłatach i decyzjach

Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń realizowane są w standardowych terminach płatności KRUS (1., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca). Każdy świadczeniobiorca otrzyma pocztą oficjalną decyzję z KRUS o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Listy te będą rozsyłane na przełomie marca i kwietnia wraz z informacją o przyznaniu 13. emerytury. Pamiętaj: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wysokości swojego świadczenia po waloryzacji, najbezpieczniejszym źródłem informacji jest zawsze Twoja najbliższa placówka terenowa KRUS lub oficjalny portal internetowy Kasy (www.gov.pl/krus).