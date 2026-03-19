373,67 zł miesięcznie do emerytury. Wystarczy 7 lat stażu, aby otrzymać bonus
Wypłata dodatkowych środków dla byłych gospodarzy wsi to wyraz uznania za lata pracy na rzecz lokalnych społeczności. W 2026 roku świadczenie to stało się jeszcze bardziej dostępne, ponieważ ustawodawca zdecydował się na poluzowanie restrykcyjnych dotąd kryteriów stażowych. Obecnie wystarczy siedem lat sprawowania funkcji, aby móc ubiegać się o dożywotni bonus do comiesięcznej emerytury z ZUS lub KRUS. Co istotne, pieniądze te nie są przyznawane z urzędu - aby zasilić domowy budżet tą kwotą, należy dopełnić formalności w odpowiedniej placówce ubezpieczeniowej.
Nowa kwota dodatku do emerytury dla sołtysów w 2026 roku
W marcu 2026 roku nastąpiła coroczna waloryzacja świadczeń, dzięki której specjalny dodatek dla osób pełniących w przeszłości funkcję sołtysa wzrósł do kwoty 373,67 zł brutto miesięcznie. Jest to istotne wsparcie finansowe, które w skali całego roku przekłada się na zastrzyk gotówki w wysokości ponad 4,4 tys. zł. Pierwsza grupa uprawnionych seniorów odnotowała już wpływ tych dodatkowych środków na swoje konta, co jest efektem synchronizacji wypłaty bonusu z przelewami podstawowych emerytur.
Warunki przyznania świadczenia sołtysowego i wymagany staż pracy
Aby ubiegać się o otrzymywanie dodatku w obecnej wysokości, zainteresowani muszą spełnić precyzyjnie określone wymogi ustawowe. Kluczowym kryterium jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia emerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ważną zmianą, która ułatwiła dostęp do pieniędzy, jest skrócenie wymaganego okresu pełnienia funkcji sołtysa z ośmiu do 7 lat. Nowelizacja przepisów zlikwidowała również restrykcyjny wymóg sprawowania tej funkcji przez co najmniej dwie pełne kadencje, co znacznie poszerzyło krąg potencjalnych beneficjentów.
Procedura składania wniosku o dodatek do emerytury w KRUS
Za realizację wypłat oraz rozpatrywanie dokumentów odpowiada Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i to właśnie do tej instytucji należy kierować odpowiednie formularze. Proces ubiegania się o środki wymaga dostarczenia zaświadczenia od właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który potwierdzi czas pełnienia funkcji w danym sołectwie. W sytuacjach, gdy dokumentacja archiwalna jest niekompletna, prawo dopuszcza złożenie oświadczenia popartego zeznaniami trzech świadków. Należy pamiętać, że dodatek nie przysługuje osobom, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione w bezpośrednim związku z pracą sołtysa.
Dokumentacja i terminy wypłat świadczenia dla seniorów
Osoby starające się o wsparcie muszą dołączyć do wniosku oświadczenie o niekaralności oraz wspomniane potwierdzenie stażu pracy w samorządzie pomocniczym. Przepisy nie różnicują przy tym stażu ze względu na ustrój państwowy, co oznacza, że do okresu uprawniającego do pobierania 373,67 zł wliczają się również lata pracy przed 1990 rokiem. Urząd ma zazwyczaj miesiąc na wydanie decyzji od momentu złożenia poprawnego kompletu dokumentów. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy środki są przekazywane cyklicznie wraz z regularną emeryturą.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o dodatek dla sołtysów 2026
Jaka jest kwota dodatku do emerytury dla byłych sołtysów w 2026 roku?
Dodatek dla byłych sołtysów wynosi 373,67 zł brutto miesięcznie po marcowej waloryzacji 2026. W skali roku to ponad 4,4 tys. zł.
Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek sołtysowy z ZUS lub KRUS?
Trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i pobierać emeryturę z ZUS lub KRUS. Wymagane jest 7 lat sprawowania funkcji sołtysa; zniesiono wymóg dwóch pełnych kadencji. Dodatek nie przysługuje prawomocnie skazanym za przestępstwa w bezpośrednim związku z pracą sołtysa.
Gdzie złożyć wniosek o dodatek dla byłych sołtysów i jakie dokumenty dołączyć?
Wniosek składa się do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dołącza się zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o czasie pełnienia funkcji, oświadczenie o niekaralności i potwierdzenie stażu w samorządzie pomocniczym. Przy brakach archiwów można złożyć oświadczenie z zeznaniami trzech świadków.
Czy do stażu uprawniającego do dodatku sołtysowego wliczają się lata przed 1990 rokiem?
Tak. Przepisy nie różnicują stażu ze względu na ustrój państwowy, więc do okresu uprawniającego do 373,67 zł wliczają się również lata pracy przed 1990 rokiem.
W jakim terminie KRUS rozpatruje wniosek i kiedy wypłacany jest dodatek sołtysowy?
Urząd ma zazwyczaj miesiąc na wydanie decyzji od złożenia poprawnego kompletu dokumentów. Po pozytywnym rozpatrzeniu środki są przekazywane cyklicznie wraz z regularną emeryturą.